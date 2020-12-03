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مصر .. العناية الإلهية تنقذ 5 تلاميذ من انهيار عقار محرم بك بالإسكندرية

جرى انتشال 5 جثث من تحت الأنقاض وأعمال البحث عن آخرين مستمرة

أنقذت العناية الإلهية 5 تلاميذ غادروا المكان قبل دقائق من انهيار عقار محرم بك وسط الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص من قاطنيه جرى انتشال جثثهم، فيما استمرت أعمال البحث عن آخرين.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان إنهم اعتادوا رؤية التلاميذ يترددون على العقار، وأنقذتهم العناية الإلهية، إذ شوهدوا يغادرون المبنى قبل نحو نصف ساعة من وقوع الحادث، وأكد الرواية مصدر مطلع بغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بحسب موقع "مصراوي".

وكانت الأجهزة التنفيذية قد أخلت عقارًا مجاورًا للعقار المنهار بمنطقة محرم قبل ساعات من الحادث بعد حدوث تصدعات بجدرانه، ما اضطر قاطنيه لمغادرته ونقل بعض متعلقاتهم.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار العقار رقم 16 بشارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبيّن من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قِبل السكان.

وقال محافظ الإسكندرية إن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين مكونتين من 9 أشخاص أسفل الأنقاض، موضحًا أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار.

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مصر .. العناية الإلهية تنقذ 5 تلاميذ من انهيار عقار محرم بك بالإسكندرية
سبق

أنقذت العناية الإلهية 5 تلاميذ غادروا المكان قبل دقائق من انهيار عقار محرم بك وسط الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص من قاطنيه جرى انتشال جثثهم، فيما استمرت أعمال البحث عن آخرين.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان إنهم اعتادوا رؤية التلاميذ يترددون على العقار، وأنقذتهم العناية الإلهية، إذ شوهدوا يغادرون المبنى قبل نحو نصف ساعة من وقوع الحادث، وأكد الرواية مصدر مطلع بغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بحسب موقع "مصراوي".

وكانت الأجهزة التنفيذية قد أخلت عقارًا مجاورًا للعقار المنهار بمنطقة محرم قبل ساعات من الحادث بعد حدوث تصدعات بجدرانه، ما اضطر قاطنيه لمغادرته ونقل بعض متعلقاتهم.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار العقار رقم 16 بشارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبيّن من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قِبل السكان.

وقال محافظ الإسكندرية إن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين مكونتين من 9 أشخاص أسفل الأنقاض، موضحًا أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
01:25 AM

مصر .. العناية الإلهية تنقذ 5 تلاميذ من انهيار عقار محرم بك بالإسكندرية

جرى انتشال 5 جثث من تحت الأنقاض وأعمال البحث عن آخرين مستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنقذت العناية الإلهية 5 تلاميذ غادروا المكان قبل دقائق من انهيار عقار محرم بك وسط الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص من قاطنيه جرى انتشال جثثهم، فيما استمرت أعمال البحث عن آخرين.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان إنهم اعتادوا رؤية التلاميذ يترددون على العقار، وأنقذتهم العناية الإلهية، إذ شوهدوا يغادرون المبنى قبل نحو نصف ساعة من وقوع الحادث، وأكد الرواية مصدر مطلع بغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بحسب موقع "مصراوي".

وكانت الأجهزة التنفيذية قد أخلت عقارًا مجاورًا للعقار المنهار بمنطقة محرم قبل ساعات من الحادث بعد حدوث تصدعات بجدرانه، ما اضطر قاطنيه لمغادرته ونقل بعض متعلقاتهم.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار العقار رقم 16 بشارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبيّن من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قِبل السكان.

وقال محافظ الإسكندرية إن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين مكونتين من 9 أشخاص أسفل الأنقاض، موضحًا أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار.

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