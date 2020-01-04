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يالها من مباراة مجنونة! .. صحيفة "رومانية" تعلّق على مباراة "الهلال والفيصلي"

قالت إن المدرب "رازفان" يعيش أفضل فترات حياته الفنية مع "الهلال"

وصفت صحيفة “digisport” الرومانية مباراة الهلال والفيصلي، مساء أمس السبت، بأنها كانت مباراة مجنونة؛ في إشارة لأنها كانت مثيرة ومشوّقة لأبعد حد.

وتحدثت الصحيفة عن أحداث المباراة وكيف أنها انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يتم اللجوء للأشواط الإضافية التي لم تشهد جديدًا، ثم ركلات الترجيح التي رجّحت كفة الهلال.

وتحدثت الصحيفة عن مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو، وأنه يعيش أفضل فترات حياته المهنية؛ حيث تُوِّج مؤخرًا بلقب أفضل مدرب روماني لعام 2019.

كما تحدثت عن بطولات المدرب المتمثلة في لقب دوري في اليونان مع باوك، ولقبين للكأس مع نفس الفريق، ولقب دوري أبطال آسيا مع الهلال، ولقب كأس رومانيا مع فريق رابيد.

الهلال الفيصلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يالها من مباراة مجنونة! .. صحيفة "رومانية" تعلّق على مباراة "الهلال والفيصلي"
سبق

وصفت صحيفة “digisport” الرومانية مباراة الهلال والفيصلي، مساء أمس السبت، بأنها كانت مباراة مجنونة؛ في إشارة لأنها كانت مثيرة ومشوّقة لأبعد حد.

وتحدثت الصحيفة عن أحداث المباراة وكيف أنها انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يتم اللجوء للأشواط الإضافية التي لم تشهد جديدًا، ثم ركلات الترجيح التي رجّحت كفة الهلال.

وتحدثت الصحيفة عن مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو، وأنه يعيش أفضل فترات حياته المهنية؛ حيث تُوِّج مؤخرًا بلقب أفضل مدرب روماني لعام 2019.

كما تحدثت عن بطولات المدرب المتمثلة في لقب دوري في اليونان مع باوك، ولقبين للكأس مع نفس الفريق، ولقب دوري أبطال آسيا مع الهلال، ولقب كأس رومانيا مع فريق رابيد.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
11:04 AM

يالها من مباراة مجنونة! .. صحيفة "رومانية" تعلّق على مباراة "الهلال والفيصلي"

قالت إن المدرب "رازفان" يعيش أفضل فترات حياته الفنية مع "الهلال"

A A A
محمد السيّد - الرياض
8
8,100

وصفت صحيفة “digisport” الرومانية مباراة الهلال والفيصلي، مساء أمس السبت، بأنها كانت مباراة مجنونة؛ في إشارة لأنها كانت مثيرة ومشوّقة لأبعد حد.

وتحدثت الصحيفة عن أحداث المباراة وكيف أنها انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يتم اللجوء للأشواط الإضافية التي لم تشهد جديدًا، ثم ركلات الترجيح التي رجّحت كفة الهلال.

وتحدثت الصحيفة عن مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو، وأنه يعيش أفضل فترات حياته المهنية؛ حيث تُوِّج مؤخرًا بلقب أفضل مدرب روماني لعام 2019.

كما تحدثت عن بطولات المدرب المتمثلة في لقب دوري في اليونان مع باوك، ولقبين للكأس مع نفس الفريق، ولقب دوري أبطال آسيا مع الهلال، ولقب كأس رومانيا مع فريق رابيد.

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