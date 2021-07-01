النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لله في خلقه شؤون.. "المسند": "الغبرة" تبدأ وتنتهي بجازان في هذا الموعد

قال: الموسم الحار بالرياض يبدأ منتصف مايو حتى آخر سبتمبر "137 يوماً"

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند أن موسم الغبرة في #جازان عادة يبدأ في نهاية شهر #يونيو وينتهي في منتصف شهر #أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يوم أمس (من) أشد الأيام حراً في #الكويت وجنوب #العراق، القائمة كلها فوق الـ50 درجة مئوية ولله في خلقه شؤون.

وكان قد غرد "المسند" موضحاً أنه اعتماداً على السجل المناخي من عام 1984-2012م (29 سنة)، فإن الموسم الحار في #الرياض يبدأ عادةً من منتصف شهر #مايو حتى آخر شهر #سبتمبر (137 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة الكبرى اليومية أعلى من 39 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 1 أغسطس يعتبر أشد الأيام حراً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية، وبينما يبدأ الموسم البارد في #الرياض من شهر #ديسمبر حتى آخر شهر #فبراير (90 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية.

وأضاف: "ووفقاً للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 14 #يناير يعتبر أشد الأيام برداً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية.. والله أعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لله في خلقه شؤون.. "المسند": "الغبرة" تبدأ وتنتهي بجازان في هذا الموعد
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند أن موسم الغبرة في #جازان عادة يبدأ في نهاية شهر #يونيو وينتهي في منتصف شهر #أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يوم أمس (من) أشد الأيام حراً في #الكويت وجنوب #العراق، القائمة كلها فوق الـ50 درجة مئوية ولله في خلقه شؤون.

وكان قد غرد "المسند" موضحاً أنه اعتماداً على السجل المناخي من عام 1984-2012م (29 سنة)، فإن الموسم الحار في #الرياض يبدأ عادةً من منتصف شهر #مايو حتى آخر شهر #سبتمبر (137 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة الكبرى اليومية أعلى من 39 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 1 أغسطس يعتبر أشد الأيام حراً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية، وبينما يبدأ الموسم البارد في #الرياض من شهر #ديسمبر حتى آخر شهر #فبراير (90 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية.

وأضاف: "ووفقاً للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 14 #يناير يعتبر أشد الأيام برداً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية.. والله أعلم".

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
10:57 AM

لله في خلقه شؤون.. "المسند": "الغبرة" تبدأ وتنتهي بجازان في هذا الموعد

قال: الموسم الحار بالرياض يبدأ منتصف مايو حتى آخر سبتمبر "137 يوماً"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,703

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند أن موسم الغبرة في #جازان عادة يبدأ في نهاية شهر #يونيو وينتهي في منتصف شهر #أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يوم أمس (من) أشد الأيام حراً في #الكويت وجنوب #العراق، القائمة كلها فوق الـ50 درجة مئوية ولله في خلقه شؤون.

وكان قد غرد "المسند" موضحاً أنه اعتماداً على السجل المناخي من عام 1984-2012م (29 سنة)، فإن الموسم الحار في #الرياض يبدأ عادةً من منتصف شهر #مايو حتى آخر شهر #سبتمبر (137 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة الكبرى اليومية أعلى من 39 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 1 أغسطس يعتبر أشد الأيام حراً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية، وبينما يبدأ الموسم البارد في #الرياض من شهر #ديسمبر حتى آخر شهر #فبراير (90 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية.

وأضاف: "ووفقاً للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 14 #يناير يعتبر أشد الأيام برداً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية.. والله أعلم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,893
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,552
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة