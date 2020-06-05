النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: استمرار تعليق الحضور لمقار العمل لعموم موظفي القطاع العام في مدينة مكة المكرمة

تعليق الحضور لمقار العمل في محافظة جدة ويُستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الوزارة أقرت آلية، تُعنى بالحضور لمقار العمل في محافظة جدة استنادًا إلى قرار وزارة الداخلية الصادر اليوم بإعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا، تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ الموافق 6 يونيو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات.

وأشارت الوزارة إلى آليتها عبر توصيات وترتيبات، تمثلت في الآتي:

- أولاً: فيما يخص القطاع العام يستمر تعليق الحضور لمقار العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويُعلَّق الحضور لمقار العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويُستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.

أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقار العمل بحد أقصى 50 % من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بُعد.

- ثانيًا: فيما يخص القطاع الخاص يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات السعودية، فيما عدا محافظة جدة، ويعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

وشدَّد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التشديد على جميع العاملين في مقار العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: استمرار تعليق الحضور لمقار العمل لعموم موظفي القطاع العام في مدينة مكة المكرمة
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الوزارة أقرت آلية، تُعنى بالحضور لمقار العمل في محافظة جدة استنادًا إلى قرار وزارة الداخلية الصادر اليوم بإعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا، تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ الموافق 6 يونيو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات.

وأشارت الوزارة إلى آليتها عبر توصيات وترتيبات، تمثلت في الآتي:

- أولاً: فيما يخص القطاع العام يستمر تعليق الحضور لمقار العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويُعلَّق الحضور لمقار العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويُستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.

أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقار العمل بحد أقصى 50 % من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بُعد.

- ثانيًا: فيما يخص القطاع الخاص يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات السعودية، فيما عدا محافظة جدة، ويعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

وشدَّد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التشديد على جميع العاملين في مقار العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:52 PM
اخر تعديل
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
02:46 AM

‏وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: استمرار تعليق الحضور لمقار العمل لعموم موظفي القطاع العام في مدينة مكة المكرمة

تعليق الحضور لمقار العمل في محافظة جدة ويُستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
33,711

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الوزارة أقرت آلية، تُعنى بالحضور لمقار العمل في محافظة جدة استنادًا إلى قرار وزارة الداخلية الصادر اليوم بإعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا، تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ الموافق 6 يونيو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات.

وأشارت الوزارة إلى آليتها عبر توصيات وترتيبات، تمثلت في الآتي:

- أولاً: فيما يخص القطاع العام يستمر تعليق الحضور لمقار العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويُعلَّق الحضور لمقار العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويُستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.

أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقار العمل بحد أقصى 50 % من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بُعد.

- ثانيًا: فيما يخص القطاع الخاص يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات السعودية، فيما عدا محافظة جدة، ويعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

وشدَّد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التشديد على جميع العاملين في مقار العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,280
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,256
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,922

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة