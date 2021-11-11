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تدشين أول لجنة سعودية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني بـ"غرفة مكة"

تجمع ثلة من القامات الوطنية المتخصصة

شهدت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تدشين أعمال لجنة التطبيقات وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، كأول لجنة من نوعها في الغرف السعودية، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس معن بن هاشم حريري، وعضوية عدد من الخبراء والأكاديميين في التخصصات ذات الصلة.

وتم اختيار كل من المؤسس لشركة سلة القابضة سلمان بن الشريك، وأستاذ الشّبكات والاتصالات المشارك بقسم علوم الحاسب بجامعة أمّ القرى، الدكتور تركي الغامدي، نائبين لرئيس اللجنة.

وأوضح المهندس "حريري" خلال الاجتماع التأسيسي الذي عُقِد حضوريًا وعبر الإنترنت، أن أهمية اللجنة تأتي من كونها تجمع ثلةً من القامات الوطنية المتخصصة التي يبرز دورها الوطني في حماية أمن المعلومات، سواءً على مستوى المنشآت الاقتصادية التجارية والصناعية بكل أنواعها في منظومة مدينة مكة المكرمة مضيفًا: "أهم نقطة هي الأمن الوطني نحققه على مستوى الاقتصادي والتجاري والفضاء السيبراني، في حماية جميع المنظومات".

وأضاف أن غرفة مكة دائمًا سباقة في أي عمل يساعد المجتمع ويثريه في المجالات العلمية أو التقنية أو العملية، وأن حماية أمن المعلومات هو واجب وطني، وهذه اللجنة الوليدة تنطلق كأول لجنة على مستوى المملكة.

وأضاف: "نطمح حالياً إلى أخذ الموافقات اللازمة لتأسيس لجنة وطنية لجميع المنظومة الاقتصادية عبر اتحاد الغرف، وقد كان رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة وكافة قطاعات الغرفة عوناً في أن ترى هذه اللجنة النور".

من جهته، أوضح مساعد الأمين العام لقطاع التطوير المكلف، مدير إدارة اللجان محمد بن ناصر الأحمري، أن الغرفة تستكمل بإطلاق هذه اللجنة المتخصصة سلسلة اللجان البالغة 28 لجنة قطاعية في الدورة العشرين، مبينا أن مجلس الإدارة رأى إطلاق ومباركة لجنة التطبيقات وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني كونها الوحيدة على مستوى الغرف السعودية، ولتستمر بأدائها في المستقبل؛ لما تذخر به من أسماء بارزة في المجالات المتخصصة والمطلوبة، والتي من شأنها التأثير إيجابًا في لجان غرفة مكة المكرمة الأخرى، ومختلف الأنشطة، ونظام الغرفة وآليات عملها.

ولفت إلى أن قيادة الغرفة حرصت على إطلاقها لتواكب التطور الكبير وما تشهده المملكة في مجال التطبيقات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، مشيرا إلى أن هذه الفترة ومنذ بداية جائحة كورونا "كوفيد-19" قامت الغرفة بتفعيل آليات العمل الإلكتروني، ولم تتوقف أعمال الغرفة المختلفة، من خلال الاعتماد على منصات العمل عن بعد خلال أيام الحظر، وقاد هذا العمل الكوادر المتخصصة في الأمانة العامة، مستغلةً إمكانيات الغرفة التي برزت أهميتها في تلك الفترة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدشين أول لجنة سعودية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني بـ"غرفة مكة"
سبق

شهدت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تدشين أعمال لجنة التطبيقات وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، كأول لجنة من نوعها في الغرف السعودية، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس معن بن هاشم حريري، وعضوية عدد من الخبراء والأكاديميين في التخصصات ذات الصلة.

وتم اختيار كل من المؤسس لشركة سلة القابضة سلمان بن الشريك، وأستاذ الشّبكات والاتصالات المشارك بقسم علوم الحاسب بجامعة أمّ القرى، الدكتور تركي الغامدي، نائبين لرئيس اللجنة.

وأوضح المهندس "حريري" خلال الاجتماع التأسيسي الذي عُقِد حضوريًا وعبر الإنترنت، أن أهمية اللجنة تأتي من كونها تجمع ثلةً من القامات الوطنية المتخصصة التي يبرز دورها الوطني في حماية أمن المعلومات، سواءً على مستوى المنشآت الاقتصادية التجارية والصناعية بكل أنواعها في منظومة مدينة مكة المكرمة مضيفًا: "أهم نقطة هي الأمن الوطني نحققه على مستوى الاقتصادي والتجاري والفضاء السيبراني، في حماية جميع المنظومات".

وأضاف أن غرفة مكة دائمًا سباقة في أي عمل يساعد المجتمع ويثريه في المجالات العلمية أو التقنية أو العملية، وأن حماية أمن المعلومات هو واجب وطني، وهذه اللجنة الوليدة تنطلق كأول لجنة على مستوى المملكة.

وأضاف: "نطمح حالياً إلى أخذ الموافقات اللازمة لتأسيس لجنة وطنية لجميع المنظومة الاقتصادية عبر اتحاد الغرف، وقد كان رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة وكافة قطاعات الغرفة عوناً في أن ترى هذه اللجنة النور".

من جهته، أوضح مساعد الأمين العام لقطاع التطوير المكلف، مدير إدارة اللجان محمد بن ناصر الأحمري، أن الغرفة تستكمل بإطلاق هذه اللجنة المتخصصة سلسلة اللجان البالغة 28 لجنة قطاعية في الدورة العشرين، مبينا أن مجلس الإدارة رأى إطلاق ومباركة لجنة التطبيقات وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني كونها الوحيدة على مستوى الغرف السعودية، ولتستمر بأدائها في المستقبل؛ لما تذخر به من أسماء بارزة في المجالات المتخصصة والمطلوبة، والتي من شأنها التأثير إيجابًا في لجان غرفة مكة المكرمة الأخرى، ومختلف الأنشطة، ونظام الغرفة وآليات عملها.

ولفت إلى أن قيادة الغرفة حرصت على إطلاقها لتواكب التطور الكبير وما تشهده المملكة في مجال التطبيقات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، مشيرا إلى أن هذه الفترة ومنذ بداية جائحة كورونا "كوفيد-19" قامت الغرفة بتفعيل آليات العمل الإلكتروني، ولم تتوقف أعمال الغرفة المختلفة، من خلال الاعتماد على منصات العمل عن بعد خلال أيام الحظر، وقاد هذا العمل الكوادر المتخصصة في الأمانة العامة، مستغلةً إمكانيات الغرفة التي برزت أهميتها في تلك الفترة.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
02:57 PM

تدشين أول لجنة سعودية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني بـ"غرفة مكة"

تجمع ثلة من القامات الوطنية المتخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شهدت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تدشين أعمال لجنة التطبيقات وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، كأول لجنة من نوعها في الغرف السعودية، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس معن بن هاشم حريري، وعضوية عدد من الخبراء والأكاديميين في التخصصات ذات الصلة.

وتم اختيار كل من المؤسس لشركة سلة القابضة سلمان بن الشريك، وأستاذ الشّبكات والاتصالات المشارك بقسم علوم الحاسب بجامعة أمّ القرى، الدكتور تركي الغامدي، نائبين لرئيس اللجنة.

وأوضح المهندس "حريري" خلال الاجتماع التأسيسي الذي عُقِد حضوريًا وعبر الإنترنت، أن أهمية اللجنة تأتي من كونها تجمع ثلةً من القامات الوطنية المتخصصة التي يبرز دورها الوطني في حماية أمن المعلومات، سواءً على مستوى المنشآت الاقتصادية التجارية والصناعية بكل أنواعها في منظومة مدينة مكة المكرمة مضيفًا: "أهم نقطة هي الأمن الوطني نحققه على مستوى الاقتصادي والتجاري والفضاء السيبراني، في حماية جميع المنظومات".

وأضاف أن غرفة مكة دائمًا سباقة في أي عمل يساعد المجتمع ويثريه في المجالات العلمية أو التقنية أو العملية، وأن حماية أمن المعلومات هو واجب وطني، وهذه اللجنة الوليدة تنطلق كأول لجنة على مستوى المملكة.

وأضاف: "نطمح حالياً إلى أخذ الموافقات اللازمة لتأسيس لجنة وطنية لجميع المنظومة الاقتصادية عبر اتحاد الغرف، وقد كان رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة وكافة قطاعات الغرفة عوناً في أن ترى هذه اللجنة النور".

من جهته، أوضح مساعد الأمين العام لقطاع التطوير المكلف، مدير إدارة اللجان محمد بن ناصر الأحمري، أن الغرفة تستكمل بإطلاق هذه اللجنة المتخصصة سلسلة اللجان البالغة 28 لجنة قطاعية في الدورة العشرين، مبينا أن مجلس الإدارة رأى إطلاق ومباركة لجنة التطبيقات وتقنية المعلومات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني كونها الوحيدة على مستوى الغرف السعودية، ولتستمر بأدائها في المستقبل؛ لما تذخر به من أسماء بارزة في المجالات المتخصصة والمطلوبة، والتي من شأنها التأثير إيجابًا في لجان غرفة مكة المكرمة الأخرى، ومختلف الأنشطة، ونظام الغرفة وآليات عملها.

ولفت إلى أن قيادة الغرفة حرصت على إطلاقها لتواكب التطور الكبير وما تشهده المملكة في مجال التطبيقات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، مشيرا إلى أن هذه الفترة ومنذ بداية جائحة كورونا "كوفيد-19" قامت الغرفة بتفعيل آليات العمل الإلكتروني، ولم تتوقف أعمال الغرفة المختلفة، من خلال الاعتماد على منصات العمل عن بعد خلال أيام الحظر، وقاد هذا العمل الكوادر المتخصصة في الأمانة العامة، مستغلةً إمكانيات الغرفة التي برزت أهميتها في تلك الفترة.

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