النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إحصائية خطيرة.. عدد موتى كورونا في هذه الدولة تجاوز ضِعف الوفيات بالصين

رغم أن عدد الإصابات في الصين كان أعلى

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات ضحايا فيروس كورونا حول العالم، أن عدد موتى كورونا في دولة أوروبية تجاوز ضِعف الوفيات المسجلة بالصين (منشأ الفيروس).

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم اقترب من 423 ألف حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بارتفاعٍ أكثرَ من 40 ألف حالة مقارنة بيوم أمس.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 110 آلاف.

وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات يقترب من 19 ألفًا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وإيران، وفرنسا، وسويسرا.

ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين هو (81218) حالة، يتجاوز المسجلة في إيطاليا (69176)؛ فإن عدد الوفيات في إيطاليا بلغ (6820) متجاوزًا ضِعف الوفيات المسجلة في الصين (3281).

فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ محطات

اعلان
إحصائية خطيرة.. عدد موتى كورونا في هذه الدولة تجاوز ضِعف الوفيات بالصين
سبق

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات ضحايا فيروس كورونا حول العالم، أن عدد موتى كورونا في دولة أوروبية تجاوز ضِعف الوفيات المسجلة بالصين (منشأ الفيروس).

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم اقترب من 423 ألف حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بارتفاعٍ أكثرَ من 40 ألف حالة مقارنة بيوم أمس.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 110 آلاف.

وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات يقترب من 19 ألفًا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وإيران، وفرنسا، وسويسرا.

ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين هو (81218) حالة، يتجاوز المسجلة في إيطاليا (69176)؛ فإن عدد الوفيات في إيطاليا بلغ (6820) متجاوزًا ضِعف الوفيات المسجلة في الصين (3281).

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:23 PM

إحصائية خطيرة.. عدد موتى كورونا في هذه الدولة تجاوز ضِعف الوفيات بالصين

رغم أن عدد الإصابات في الصين كان أعلى

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
10,744

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات ضحايا فيروس كورونا حول العالم، أن عدد موتى كورونا في دولة أوروبية تجاوز ضِعف الوفيات المسجلة بالصين (منشأ الفيروس).

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم اقترب من 423 ألف حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بارتفاعٍ أكثرَ من 40 ألف حالة مقارنة بيوم أمس.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 110 آلاف.

وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات يقترب من 19 ألفًا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وإيران، وفرنسا، وسويسرا.

ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين هو (81218) حالة، يتجاوز المسجلة في إيطاليا (69176)؛ فإن عدد الوفيات في إيطاليا بلغ (6820) متجاوزًا ضِعف الوفيات المسجلة في الصين (3281).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,599
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,089
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,621

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة