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وصلت للصفر.. تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا

استقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 والوفيات 58

أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58.

ووفق "رويترز"، هذه هي المرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع لم يجرِ فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس؛ فجميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.

وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة: إن هناك 2987 مريضًا تعافوا.

فيروس كورونا الجديد

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وصلت للصفر.. تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا
سبق

أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58.

ووفق "رويترز"، هذه هي المرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع لم يجرِ فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس؛ فجميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.

وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة: إن هناك 2987 مريضًا تعافوا.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
09:12 AM

وصلت للصفر.. تايلاند تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا

استقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 والوفيات 58

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58.

ووفق "رويترز"، هذه هي المرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع لم يجرِ فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس؛ فجميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.

وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة: إن هناك 2987 مريضًا تعافوا.

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