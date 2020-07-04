النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة تبوك" تواصل أعمالها بتعقيم وتطهير ما يزيد على ٢٠٠ موقع

حفاظًا على النظافة العامة في شوارع وحدائق المنطقة ولأهمية سلامة المواطن

تواصل أمانة تبوك باستمرار جهودها في اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في بذل الجهود المستمرة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، حيث قامت اليوم بتعقيم وتطهير ما يزيد على 200 موقع، ضمن اهتمامها بالنظافة العامة في شوارع ومتنزهات المنطقة، إضافة إلى عمليات الالتقاط الدورية التي تقوم بها ضمن فرق النظافة.

وأوضحت أمانة تبوك أنها استخدمت ما يفوق 24 ألف لتر من المعقمات والمطهرات لتعقيم تلك المواقع، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فيما شملت عمليات التعقيم: الأرصفة، ومنافذ بيع الخضراوات، ومراكز التسوق، والمنازل، وأماكن تجمع المواطنين والمقيمين، والمواقف الخاصة بمراكز التسوق، والبسطات الخاصة بأسواق الخضار، إضافة إلى تكثيفها أعمال النظافة بالشوارع والطرق باستخدام الآليات والمعدات.

وأكدت أمانة منطقة تبوك أنها تقوم بأعمالها اليومية حرصًا على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البلدي الذي سيضمن بعد -مشيئة الله- عدم انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها إلى جانب ذلك تواصل العمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات المعنية بها.

وقالت "الأمانة" إن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها اليوم، تجاوزت 344 جولة ميدانية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى رفع ما يفوق الـ1420 طنًا من النفايات، والقيام بأكثر من ٣٠٠ جولة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمنطقة.

وأضافت أن الفرق الرقابية حررت عددًا من المخالفات لمحال تجارية لوجود ملاحظات بلدية عليها، وبلغت في مجملها 60 مخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين، ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأضافت: "قامت الفرق الميدانية بجولة شاملة على جميع المولات، وأسواق النفع العام، وأسواق بيع الخضار والفواكه، والسوبر ماركات، وأن هذه الجولات مستمرة، وفق خططها الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين"، مشيرة إلى تكثيف أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، مع تَقيُّد عُمّال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية، أو يمارس نشاطًا مشبوهًا، من خلال الاتصال بـ 940، أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

فيروس كورونا الجديد أمانة تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمانة تبوك" تواصل أعمالها بتعقيم وتطهير ما يزيد على ٢٠٠ موقع
سبق

تواصل أمانة تبوك باستمرار جهودها في اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في بذل الجهود المستمرة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، حيث قامت اليوم بتعقيم وتطهير ما يزيد على 200 موقع، ضمن اهتمامها بالنظافة العامة في شوارع ومتنزهات المنطقة، إضافة إلى عمليات الالتقاط الدورية التي تقوم بها ضمن فرق النظافة.

وأوضحت أمانة تبوك أنها استخدمت ما يفوق 24 ألف لتر من المعقمات والمطهرات لتعقيم تلك المواقع، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فيما شملت عمليات التعقيم: الأرصفة، ومنافذ بيع الخضراوات، ومراكز التسوق، والمنازل، وأماكن تجمع المواطنين والمقيمين، والمواقف الخاصة بمراكز التسوق، والبسطات الخاصة بأسواق الخضار، إضافة إلى تكثيفها أعمال النظافة بالشوارع والطرق باستخدام الآليات والمعدات.

وأكدت أمانة منطقة تبوك أنها تقوم بأعمالها اليومية حرصًا على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البلدي الذي سيضمن بعد -مشيئة الله- عدم انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها إلى جانب ذلك تواصل العمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات المعنية بها.

وقالت "الأمانة" إن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها اليوم، تجاوزت 344 جولة ميدانية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى رفع ما يفوق الـ1420 طنًا من النفايات، والقيام بأكثر من ٣٠٠ جولة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمنطقة.

وأضافت أن الفرق الرقابية حررت عددًا من المخالفات لمحال تجارية لوجود ملاحظات بلدية عليها، وبلغت في مجملها 60 مخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين، ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأضافت: "قامت الفرق الميدانية بجولة شاملة على جميع المولات، وأسواق النفع العام، وأسواق بيع الخضار والفواكه، والسوبر ماركات، وأن هذه الجولات مستمرة، وفق خططها الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين"، مشيرة إلى تكثيف أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، مع تَقيُّد عُمّال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية، أو يمارس نشاطًا مشبوهًا، من خلال الاتصال بـ 940، أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
10:50 PM

"أمانة تبوك" تواصل أعمالها بتعقيم وتطهير ما يزيد على ٢٠٠ موقع

حفاظًا على النظافة العامة في شوارع وحدائق المنطقة ولأهمية سلامة المواطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
261

تواصل أمانة تبوك باستمرار جهودها في اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في بذل الجهود المستمرة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، حيث قامت اليوم بتعقيم وتطهير ما يزيد على 200 موقع، ضمن اهتمامها بالنظافة العامة في شوارع ومتنزهات المنطقة، إضافة إلى عمليات الالتقاط الدورية التي تقوم بها ضمن فرق النظافة.

وأوضحت أمانة تبوك أنها استخدمت ما يفوق 24 ألف لتر من المعقمات والمطهرات لتعقيم تلك المواقع، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فيما شملت عمليات التعقيم: الأرصفة، ومنافذ بيع الخضراوات، ومراكز التسوق، والمنازل، وأماكن تجمع المواطنين والمقيمين، والمواقف الخاصة بمراكز التسوق، والبسطات الخاصة بأسواق الخضار، إضافة إلى تكثيفها أعمال النظافة بالشوارع والطرق باستخدام الآليات والمعدات.

وأكدت أمانة منطقة تبوك أنها تقوم بأعمالها اليومية حرصًا على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البلدي الذي سيضمن بعد -مشيئة الله- عدم انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها إلى جانب ذلك تواصل العمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات المعنية بها.

وقالت "الأمانة" إن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها اليوم، تجاوزت 344 جولة ميدانية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى رفع ما يفوق الـ1420 طنًا من النفايات، والقيام بأكثر من ٣٠٠ جولة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمنطقة.

وأضافت أن الفرق الرقابية حررت عددًا من المخالفات لمحال تجارية لوجود ملاحظات بلدية عليها، وبلغت في مجملها 60 مخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين، ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأضافت: "قامت الفرق الميدانية بجولة شاملة على جميع المولات، وأسواق النفع العام، وأسواق بيع الخضار والفواكه، والسوبر ماركات، وأن هذه الجولات مستمرة، وفق خططها الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين"، مشيرة إلى تكثيف أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول، ومن ثم تعقيمها، مع تَقيُّد عُمّال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية، أو يمارس نشاطًا مشبوهًا، من خلال الاتصال بـ 940، أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,571
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,727
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,519
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,784

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة