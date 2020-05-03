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اتحاد التايكوندو يختتم أول بطولة افتراضية ويعلن أسماء الفائزين

شارك في التنافس 135 لاعباً

أعلن الاتحاد السعودي للتايكوندو عن أسماء الفائزين في أول منافسة افتراضية (عن بعد)، وذلك عقب اختتام منافسات بطولة المملكة الإفتراضية الأولى للتايكوندو (للبومسي - ذكور) 2020 والتي استمرت لمدة 6 أيام بمشاركة (135) لاعبًا .

وكان أبطال هذا التنافس الأول من نوعه فئة الناشئين :عبدالملك العنزي ، ومعاذ الحسن، والحسن آل اهنيد، والفضل آل حمادة، وفي فئة الشباب: عبدالله آل راشد، وأحمد آل خليفة، وأحمد آل زاهر، وأحمد الشهري.

أما فئة تحت 30 سنة فقد جاءت الأسماء كالتالي: عقيل ياسين، ومحمد المصطفى، ومحمد مغيص، وحمزة الهويشل، وفي فئة تحت 40 سنة: محمد العباس، وحسين آل عباس، وسلمان البناي، وموسى الكثيري، وفئة تحت 50 سنة: زهير أبوالرحى، وصلاح رضوان، وخالد فتحي، وسامبا سين.

وأشرف على البطولة فنياً وتنظيمياً رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي، ورئيس لجنة المسابقات أمين آل وحيد ، وقام بتقييم اللاعبين الحكام الدوليين أحمد الحياني وسعد الشهراني ومجاشع علوي .

ومن جانبه كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري بأن الرياضيين يعشقون التنافس فيما بينهم كيفما كان سواءً واقعي أم افتراضي، فهذا دليل على حبهم لهوايتهم ورغبتهم في تطوير مستوياتهم الفنية في ظل توقف الأنشطة الرياضية في هذه الجائحة.

التايكوندو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد التايكوندو يختتم أول بطولة افتراضية ويعلن أسماء الفائزين
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للتايكوندو عن أسماء الفائزين في أول منافسة افتراضية (عن بعد)، وذلك عقب اختتام منافسات بطولة المملكة الإفتراضية الأولى للتايكوندو (للبومسي - ذكور) 2020 والتي استمرت لمدة 6 أيام بمشاركة (135) لاعبًا .

وكان أبطال هذا التنافس الأول من نوعه فئة الناشئين :عبدالملك العنزي ، ومعاذ الحسن، والحسن آل اهنيد، والفضل آل حمادة، وفي فئة الشباب: عبدالله آل راشد، وأحمد آل خليفة، وأحمد آل زاهر، وأحمد الشهري.

أما فئة تحت 30 سنة فقد جاءت الأسماء كالتالي: عقيل ياسين، ومحمد المصطفى، ومحمد مغيص، وحمزة الهويشل، وفي فئة تحت 40 سنة: محمد العباس، وحسين آل عباس، وسلمان البناي، وموسى الكثيري، وفئة تحت 50 سنة: زهير أبوالرحى، وصلاح رضوان، وخالد فتحي، وسامبا سين.

وأشرف على البطولة فنياً وتنظيمياً رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي، ورئيس لجنة المسابقات أمين آل وحيد ، وقام بتقييم اللاعبين الحكام الدوليين أحمد الحياني وسعد الشهراني ومجاشع علوي .

ومن جانبه كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري بأن الرياضيين يعشقون التنافس فيما بينهم كيفما كان سواءً واقعي أم افتراضي، فهذا دليل على حبهم لهوايتهم ورغبتهم في تطوير مستوياتهم الفنية في ظل توقف الأنشطة الرياضية في هذه الجائحة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:55 PM

اتحاد التايكوندو يختتم أول بطولة افتراضية ويعلن أسماء الفائزين

شارك في التنافس 135 لاعباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي للتايكوندو عن أسماء الفائزين في أول منافسة افتراضية (عن بعد)، وذلك عقب اختتام منافسات بطولة المملكة الإفتراضية الأولى للتايكوندو (للبومسي - ذكور) 2020 والتي استمرت لمدة 6 أيام بمشاركة (135) لاعبًا .

وكان أبطال هذا التنافس الأول من نوعه فئة الناشئين :عبدالملك العنزي ، ومعاذ الحسن، والحسن آل اهنيد، والفضل آل حمادة، وفي فئة الشباب: عبدالله آل راشد، وأحمد آل خليفة، وأحمد آل زاهر، وأحمد الشهري.

أما فئة تحت 30 سنة فقد جاءت الأسماء كالتالي: عقيل ياسين، ومحمد المصطفى، ومحمد مغيص، وحمزة الهويشل، وفي فئة تحت 40 سنة: محمد العباس، وحسين آل عباس، وسلمان البناي، وموسى الكثيري، وفئة تحت 50 سنة: زهير أبوالرحى، وصلاح رضوان، وخالد فتحي، وسامبا سين.

وأشرف على البطولة فنياً وتنظيمياً رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي، ورئيس لجنة المسابقات أمين آل وحيد ، وقام بتقييم اللاعبين الحكام الدوليين أحمد الحياني وسعد الشهراني ومجاشع علوي .

ومن جانبه كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري بأن الرياضيين يعشقون التنافس فيما بينهم كيفما كان سواءً واقعي أم افتراضي، فهذا دليل على حبهم لهوايتهم ورغبتهم في تطوير مستوياتهم الفنية في ظل توقف الأنشطة الرياضية في هذه الجائحة.

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