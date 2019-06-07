النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. بلدية الأفلاج ترسم الابتسامة على محيا "ابن شهيد" حضر احتفال العيد قادمًا من السليل

والده جاد بروحه بعد عمل بطولي أنقذ خلاله امرأة وطفلها في حادث سير

احتفت بلدية الأفلاج في احتفالات عيد الفطر بأحد أبناء شهداء الوطن الذي حضر احتفالات المحافظة قادمًا من السليل.

وقام رئيس بلدية الأفلاج، المهندس رشيد آل عمار، خلال توزيع الهدايا على المشاركين في احتفال العيد بتقديم هدية لابن الشهيد، بطل الدفاع المدني العريف ناصر الصايغ، خلال مشاركة الطفل في احتفالات أهالي الأفلاج بالعيد قادمًا من محافظة السليل.

وكان رجل الدفاع المدني بمحافظة السليل العريف ناصر بن محمد الصايغ قد استشهد قبل سنوات بعد عمل بطولي، أنقذ خلاله امرأة وطفلها من داخل مركبتهما، وقام بقص الحديد للوصول إلى المحتجزين نتيجة ارتطام مركبتهما بشاحنة، راح ضحيتها رجل وطفل، كانا مرافقَيْن للمرأة وطفلها اللذين أنقذهما الشهيد، وتعرض بعدها لإصابة أثناء إنقاذهما من تحت حطام المركبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. بلدية الأفلاج ترسم الابتسامة على محيا "ابن شهيد" حضر احتفال العيد قادمًا من السليل
سبق

احتفت بلدية الأفلاج في احتفالات عيد الفطر بأحد أبناء شهداء الوطن الذي حضر احتفالات المحافظة قادمًا من السليل.

وقام رئيس بلدية الأفلاج، المهندس رشيد آل عمار، خلال توزيع الهدايا على المشاركين في احتفال العيد بتقديم هدية لابن الشهيد، بطل الدفاع المدني العريف ناصر الصايغ، خلال مشاركة الطفل في احتفالات أهالي الأفلاج بالعيد قادمًا من محافظة السليل.

وكان رجل الدفاع المدني بمحافظة السليل العريف ناصر بن محمد الصايغ قد استشهد قبل سنوات بعد عمل بطولي، أنقذ خلاله امرأة وطفلها من داخل مركبتهما، وقام بقص الحديد للوصول إلى المحتجزين نتيجة ارتطام مركبتهما بشاحنة، راح ضحيتها رجل وطفل، كانا مرافقَيْن للمرأة وطفلها اللذين أنقذهما الشهيد، وتعرض بعدها لإصابة أثناء إنقاذهما من تحت حطام المركبة.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
12:34 AM

شاهد.. بلدية الأفلاج ترسم الابتسامة على محيا "ابن شهيد" حضر احتفال العيد قادمًا من السليل

والده جاد بروحه بعد عمل بطولي أنقذ خلاله امرأة وطفلها في حادث سير

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
2,354

احتفت بلدية الأفلاج في احتفالات عيد الفطر بأحد أبناء شهداء الوطن الذي حضر احتفالات المحافظة قادمًا من السليل.

وقام رئيس بلدية الأفلاج، المهندس رشيد آل عمار، خلال توزيع الهدايا على المشاركين في احتفال العيد بتقديم هدية لابن الشهيد، بطل الدفاع المدني العريف ناصر الصايغ، خلال مشاركة الطفل في احتفالات أهالي الأفلاج بالعيد قادمًا من محافظة السليل.

وكان رجل الدفاع المدني بمحافظة السليل العريف ناصر بن محمد الصايغ قد استشهد قبل سنوات بعد عمل بطولي، أنقذ خلاله امرأة وطفلها من داخل مركبتهما، وقام بقص الحديد للوصول إلى المحتجزين نتيجة ارتطام مركبتهما بشاحنة، راح ضحيتها رجل وطفل، كانا مرافقَيْن للمرأة وطفلها اللذين أنقذهما الشهيد، وتعرض بعدها لإصابة أثناء إنقاذهما من تحت حطام المركبة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,356
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,182
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,309
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,978

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة