القيادة تعزي الزميل "آل جندب" وإخوانه في وفاة والدهم

عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي عهده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة إلى الزميل سعيد آل جندب "محرر صحيفة الرياض في عسير" وإخوانه، وذلك في وفاة والدهم عبدالله عايض آل جندب - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة والدكم –رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "أيده الله"، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "بلغنا وفاة والدكم – رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا، لنسأل الله جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورفع الزميل آل جندب شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على تقديمها العزاء، مؤكداً أن هذا الوطن يتعاظم بتكاتف قيادتهما وشعبهما في السراء والضراء، والمشاركة الوجدانية غير المستغربة من قيادتنا الرشيدة في الأفراح والأحزان .