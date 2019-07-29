النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏‫"صحة الطائف" تتفاعل مع حالة مريض السمنة.. والمونس يوجِّه بقبول الحالة

تفاعلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف مع مناشدة مريض السمنة متعب بن عبدالقادر سليماني، التي نشرتها "سبق" تحت عنوان "سليماني يزن 200 كجم ويناشد (الصحة) علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى".

وأكد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس استعداد صحة الطائف لاستقبال الحالة في مستشفياتها، والكشف على المريض ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ،وإجراء التدخل الطبي الذي تحتاج إليه حالة المريض.. متمنيًا له الشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏‫"صحة الطائف" تتفاعل مع حالة مريض السمنة.. والمونس يوجِّه بقبول الحالة
سبق

تفاعلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف مع مناشدة مريض السمنة متعب بن عبدالقادر سليماني، التي نشرتها "سبق" تحت عنوان "سليماني يزن 200 كجم ويناشد (الصحة) علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى".

وأكد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس استعداد صحة الطائف لاستقبال الحالة في مستشفياتها، والكشف على المريض ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ،وإجراء التدخل الطبي الذي تحتاج إليه حالة المريض.. متمنيًا له الشفاء العاجل.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
11:31 PM

‏‫"صحة الطائف" تتفاعل مع حالة مريض السمنة.. والمونس يوجِّه بقبول الحالة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
4
8,202

تفاعلت مديرية الشؤون الصحية بالطائف مع مناشدة مريض السمنة متعب بن عبدالقادر سليماني، التي نشرتها "سبق" تحت عنوان "سليماني يزن 200 كجم ويناشد (الصحة) علاجه من السمنة و4 أمراض أخرى".

وأكد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس استعداد صحة الطائف لاستقبال الحالة في مستشفياتها، والكشف على المريض ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ،وإجراء التدخل الطبي الذي تحتاج إليه حالة المريض.. متمنيًا له الشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,278
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,350
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,217

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة