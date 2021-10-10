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وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني

وداعاً عبد القدير خان

أفادت محطة "بي تي في" التلفزيونية الحكومية الباكستانية، الأحد، بوفاة عبد القدير خان؛ مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن عمر 85 عاماً.

وتُوفي عالم الذرة الباكستاني الذي يعدّه كثيرون بطلاً قومياً لجعل بلده قوة نووية، بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني
سبق

أفادت محطة "بي تي في" التلفزيونية الحكومية الباكستانية، الأحد، بوفاة عبد القدير خان؛ مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن عمر 85 عاماً.

وتُوفي عالم الذرة الباكستاني الذي يعدّه كثيرون بطلاً قومياً لجعل بلده قوة نووية، بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
10:19 AM

وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني

وداعاً عبد القدير خان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت محطة "بي تي في" التلفزيونية الحكومية الباكستانية، الأحد، بوفاة عبد القدير خان؛ مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن عمر 85 عاماً.

وتُوفي عالم الذرة الباكستاني الذي يعدّه كثيرون بطلاً قومياً لجعل بلده قوة نووية، بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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