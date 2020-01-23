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عفيف.. الإطاحة بـ"متخفٍّ" متهم في 40 قضية نصب واحتيال وحقوق

بعد متابعة دقيقة لتحركاته نفَّذها رجال البحث الجنائي بشرطة المحافظة

أطاح رجال البحث الجنائي في شرطة محافظة عفيف بشخص متهم في أكثر من 40 قضية، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاته، وإفشال محاولته الاختفاء عن أنظار رجال الأمن.

وكانت شرطة عفيف قد تلقت شكاوى عدة من أشخاص ضد المتهم، منها نصب واحتيال عليهم في خدمات وهمية، وقضايا حقوقية، وأخرى جنائية؛ إذ صدرت توجيهات مدير شرطة المحافظة بتكثيف متابعة تحركات المتهم، وتضييق الخناق عليه، حتى تم الإطاحة به رغم اختفائه عن الأنظار، وعدم خروجه بشكل شبه نهائي من المنزل.

وجرى إيقاف الشخص تمهيدًا لعرضه على جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.

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عفيف.. الإطاحة بـ"متخفٍّ" متهم في 40 قضية نصب واحتيال وحقوق
سبق

أطاح رجال البحث الجنائي في شرطة محافظة عفيف بشخص متهم في أكثر من 40 قضية، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاته، وإفشال محاولته الاختفاء عن أنظار رجال الأمن.

وكانت شرطة عفيف قد تلقت شكاوى عدة من أشخاص ضد المتهم، منها نصب واحتيال عليهم في خدمات وهمية، وقضايا حقوقية، وأخرى جنائية؛ إذ صدرت توجيهات مدير شرطة المحافظة بتكثيف متابعة تحركات المتهم، وتضييق الخناق عليه، حتى تم الإطاحة به رغم اختفائه عن الأنظار، وعدم خروجه بشكل شبه نهائي من المنزل.

وجرى إيقاف الشخص تمهيدًا لعرضه على جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:01 AM

عفيف.. الإطاحة بـ"متخفٍّ" متهم في 40 قضية نصب واحتيال وحقوق

بعد متابعة دقيقة لتحركاته نفَّذها رجال البحث الجنائي بشرطة المحافظة

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
1
1,540

أطاح رجال البحث الجنائي في شرطة محافظة عفيف بشخص متهم في أكثر من 40 قضية، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاته، وإفشال محاولته الاختفاء عن أنظار رجال الأمن.

وكانت شرطة عفيف قد تلقت شكاوى عدة من أشخاص ضد المتهم، منها نصب واحتيال عليهم في خدمات وهمية، وقضايا حقوقية، وأخرى جنائية؛ إذ صدرت توجيهات مدير شرطة المحافظة بتكثيف متابعة تحركات المتهم، وتضييق الخناق عليه، حتى تم الإطاحة به رغم اختفائه عن الأنظار، وعدم خروجه بشكل شبه نهائي من المنزل.

وجرى إيقاف الشخص تمهيدًا لعرضه على جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.

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