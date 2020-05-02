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الأحساء.. ضبط 6 أطنان أغذية مجهولة المصدر

حملة تفتيشية نفذتها "الغذاء والدواء" على المستودعات

تمكّنت هيئة الغذاء والدواء خلال حملاتها التفتيشية على مستودعات الأغذية في الأحساء من ضبط 3195 كجم من المنتجات الغذائية، و2977 كجم لأغذية مجهولة المصدر وغير مطابقة للبطاقة الغذائية.

وبحسب حساب الهيئة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تمت إحالة المنشآت للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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الأحساء.. ضبط 6 أطنان أغذية مجهولة المصدر
سبق

تمكّنت هيئة الغذاء والدواء خلال حملاتها التفتيشية على مستودعات الأغذية في الأحساء من ضبط 3195 كجم من المنتجات الغذائية، و2977 كجم لأغذية مجهولة المصدر وغير مطابقة للبطاقة الغذائية.

وبحسب حساب الهيئة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تمت إحالة المنشآت للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:17 PM

الأحساء.. ضبط 6 أطنان أغذية مجهولة المصدر

حملة تفتيشية نفذتها "الغذاء والدواء" على المستودعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّنت هيئة الغذاء والدواء خلال حملاتها التفتيشية على مستودعات الأغذية في الأحساء من ضبط 3195 كجم من المنتجات الغذائية، و2977 كجم لأغذية مجهولة المصدر وغير مطابقة للبطاقة الغذائية.

وبحسب حساب الهيئة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تمت إحالة المنشآت للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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