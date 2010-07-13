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مصرع شاب وإصابة آخر انقلبت مركبتهما في "فيفاء"

السيارة هوت من أحد المرتفعات غرب المحافظة

لقي شاب مصرعه وأصيب مرافقه، إثر انقلاب مركبتهما بمحافظة فيفاء.

وهوت مركبة من نوع "شاص" من أحد المرتفعات غرب محافظة فيفاء، كانت تقل شخصين، ما أدى إلى وفاة السائق البالغ من العمر ١٨ عامًا، ونقل الآخر إلى المستشفى بعد تعرضه لبعض الإصابات.

وتشكل طرق محافظة فيفاء خطورة بالغة نظرًا لوعورتها وتضاريس المحافظة الجبلية، حيث راحت ضحية تلك الطرق عشرات الأرواح من أهالي وزوار المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مصرع شاب وإصابة آخر انقلبت مركبتهما في "فيفاء"
سبق

لقي شاب مصرعه وأصيب مرافقه، إثر انقلاب مركبتهما بمحافظة فيفاء.

وهوت مركبة من نوع "شاص" من أحد المرتفعات غرب محافظة فيفاء، كانت تقل شخصين، ما أدى إلى وفاة السائق البالغ من العمر ١٨ عامًا، ونقل الآخر إلى المستشفى بعد تعرضه لبعض الإصابات.

وتشكل طرق محافظة فيفاء خطورة بالغة نظرًا لوعورتها وتضاريس المحافظة الجبلية، حيث راحت ضحية تلك الطرق عشرات الأرواح من أهالي وزوار المحافظة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
04:32 PM

مصرع شاب وإصابة آخر انقلبت مركبتهما في "فيفاء"

السيارة هوت من أحد المرتفعات غرب المحافظة

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
2
4,361

لقي شاب مصرعه وأصيب مرافقه، إثر انقلاب مركبتهما بمحافظة فيفاء.

وهوت مركبة من نوع "شاص" من أحد المرتفعات غرب محافظة فيفاء، كانت تقل شخصين، ما أدى إلى وفاة السائق البالغ من العمر ١٨ عامًا، ونقل الآخر إلى المستشفى بعد تعرضه لبعض الإصابات.

وتشكل طرق محافظة فيفاء خطورة بالغة نظرًا لوعورتها وتضاريس المحافظة الجبلية، حيث راحت ضحية تلك الطرق عشرات الأرواح من أهالي وزوار المحافظة.

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