إعلان قائمة الأخضر لبطولة "غرب آسيا".. تعرف عليها

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة يوسف عنبر قائمته المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019 المقرر اقامتها في العراق، وضمت قائمة الأخضر اللاعبين:

حراسة المرمى: عبدالله الجدعاني، عبدالله صالح، مصطفى ملائكة.

الدفاع: فواز الصقور، حاتم بلال، سامي الخيبري، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، محمد العمري، وسام سويد، يزيد البكر.

الوسط: علي النمر، نايف هزازي، عبدالمحسن القحطاني، عبدالكريم القحطاني، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد كعبي، صالح العمري.

الهجوم: حسن شراحيلي، عبدالفتاح آدم، هارون كمارا.