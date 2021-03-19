تفاعل كبير مع الحملة الوطنية التوعوية #خذ_الخطوة

حظيت الحملة الوطنية التوعوية #خذ_الخطوة التي أطلقتها "الصحة" بمشاركة العديد من الجهات من القطاعات، بتفاعل كبير من كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم، حيث تسعى "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى حث أفراد المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين، على أهمية لقاح كورونا، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وسعياً للحد من انتشار الفيروس.

وقد فعّلت الصحة أنشطة الحملة، حيث وجهت اليوم "الجمعة" رسالة تذكيرية للجميع تضمنت العبارة التالية" جمعة مباركة؛ عساكم أخذتم الخطوة"، وتهدف من خلالها إلى إعادة التأكيد على ضرورة أخذ الخطوة والمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، من خلال مراكز اللقاح المنتشرة في كل مناطق المملكة.

جدير بالذكر أن الحملة ركّزت على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص، ومن يحب من الإصابة بالفيروس، وتشتمل على العديد من المنتجات التوعوية التي يتواصل نشرها عبر حساب الوزارة في "تويتر" ومنصتها التوعوية #عش_بصحة.