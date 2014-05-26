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إيداع أكثر من مليون و600 ألف ريال بحسابات طلاب سراة عبيدة

تمثل مكافآت وإعانات مدارس التحفيظ وأبناء وبنات المعلمين المتوفين والقرى النائية

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي، صرْف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ (1.672.638.95) ريالًا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية -بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب- قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.

مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة حسن العلكمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع أكثر من مليون و600 ألف ريال بحسابات طلاب سراة عبيدة
سبق

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي، صرْف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ (1.672.638.95) ريالًا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية -بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب- قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
01:54 PM

إيداع أكثر من مليون و600 ألف ريال بحسابات طلاب سراة عبيدة

تمثل مكافآت وإعانات مدارس التحفيظ وأبناء وبنات المعلمين المتوفين والقرى النائية

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علي حفول - سراة عبيدة
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362

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي، صرْف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ (1.672.638.95) ريالًا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية -بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب- قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.

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