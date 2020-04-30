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في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.. تستمر حتى 8 مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، المهد، بدر، وادي الفرع، ينبع)، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، المهد، بدر، وادي الفرع، ينبع)، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:14 AM

في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.. تستمر حتى 8 مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، المهد، بدر، وادي الفرع، ينبع)، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

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