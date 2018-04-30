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"المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية" يعلن عن مبادرة المنافسة المضمونة في اعتماد

في رمضان وضمن مبادراتها الرامية إلى تشجيع المجتمع على الإسهامات الخيرية الموثوقة

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية عن "مبادرة المنافسة المضمونة"، التي تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في شهر رمضان المبارك من خلال الدخول على منصة "اعتماد" والتبرع للمؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز ممثلة في منصة اعتماد الرقمية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى تشجيع المجتمع على الإسهامات الخيرية الموثوقة.

حيث ستضم المنصة عدة مؤسسات وجمعيات خيرية مثل منصة "إحسان" المنصة الوطنية للعمل الخيري التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه تقنياً، ومنصة "جود الإسكان" التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية التي تسهم في تقديم يد العون للعطاء السكني، ومنصة "تبرع" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي الحلّ الأسهل في إيصال المتبرع للمحتاج في كل مناطق المملكة، ومنصة "شفاء" التابعة لوزارة الصحة التي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات العلاجية، والأجهزة الطبية، والأدوية للمحتاجين والمنقطعين والحالات الطارئة لمن ليس لديهم قدرة للحصول على العلاج في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى منصة "وقفي" التابعة للهيئة العامة للأوقاف التي تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.

يذكر أن منصة "اعتماد" هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار تعزيز التواصل وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني، كما يمكنكم الاطلاع على كل ما يخص المنصة عبر الرابط: etimad.sa.

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية اعتماد وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية" يعلن عن مبادرة المنافسة المضمونة في اعتماد
سبق

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية عن "مبادرة المنافسة المضمونة"، التي تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في شهر رمضان المبارك من خلال الدخول على منصة "اعتماد" والتبرع للمؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز ممثلة في منصة اعتماد الرقمية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى تشجيع المجتمع على الإسهامات الخيرية الموثوقة.

حيث ستضم المنصة عدة مؤسسات وجمعيات خيرية مثل منصة "إحسان" المنصة الوطنية للعمل الخيري التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه تقنياً، ومنصة "جود الإسكان" التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية التي تسهم في تقديم يد العون للعطاء السكني، ومنصة "تبرع" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي الحلّ الأسهل في إيصال المتبرع للمحتاج في كل مناطق المملكة، ومنصة "شفاء" التابعة لوزارة الصحة التي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات العلاجية، والأجهزة الطبية، والأدوية للمحتاجين والمنقطعين والحالات الطارئة لمن ليس لديهم قدرة للحصول على العلاج في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى منصة "وقفي" التابعة للهيئة العامة للأوقاف التي تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.

يذكر أن منصة "اعتماد" هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار تعزيز التواصل وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني، كما يمكنكم الاطلاع على كل ما يخص المنصة عبر الرابط: etimad.sa.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
09:52 PM

"المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية" يعلن عن مبادرة المنافسة المضمونة في اعتماد

في رمضان وضمن مبادراتها الرامية إلى تشجيع المجتمع على الإسهامات الخيرية الموثوقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية عن "مبادرة المنافسة المضمونة"، التي تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في شهر رمضان المبارك من خلال الدخول على منصة "اعتماد" والتبرع للمؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز ممثلة في منصة اعتماد الرقمية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى تشجيع المجتمع على الإسهامات الخيرية الموثوقة.

حيث ستضم المنصة عدة مؤسسات وجمعيات خيرية مثل منصة "إحسان" المنصة الوطنية للعمل الخيري التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه تقنياً، ومنصة "جود الإسكان" التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية التي تسهم في تقديم يد العون للعطاء السكني، ومنصة "تبرع" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي الحلّ الأسهل في إيصال المتبرع للمحتاج في كل مناطق المملكة، ومنصة "شفاء" التابعة لوزارة الصحة التي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات العلاجية، والأجهزة الطبية، والأدوية للمحتاجين والمنقطعين والحالات الطارئة لمن ليس لديهم قدرة للحصول على العلاج في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى منصة "وقفي" التابعة للهيئة العامة للأوقاف التي تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.

يذكر أن منصة "اعتماد" هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار تعزيز التواصل وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني، كما يمكنكم الاطلاع على كل ما يخص المنصة عبر الرابط: etimad.sa.

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