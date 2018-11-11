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"مخدرات بحرة" تحقِّق مع 8 مواطنين ضبطتهم دوريات أمن الطرق بمنطقة مكة

عُثر بحوزة المقبوض عليهم على 368 حبة كبتاجون ومبالغ مالية

تحقِّق مكافحة المخدرات ببحرة والعاصمة المقدسة مع 8 أشخاص سعوديين بعد أن تم ضبطهم من قِبل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في عدد من مراكز الضبط الأمني في حدودها الإدارية أو عبر نقاط أمنية متنقلة.

وتفصيلاً، استوقفت إحدى دوريات مركز الضبط الأمني بالشميسي بطريق جدة السريع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في نقطة مفاجئة جنوب كوبري الشميسي مركبة، يستقلها شخصان. وبتفتيش السائق عُثر بحوزته على 341 حبة كبتاجون مخدرة، ومبلغ مالي يقارب 2000 ريال، وتم استيقاف مركبة أخرى بقيادة مواطن، وبحوزته 9 حبات مخدرة من نوع كبتاجون، وسُلم الأشخاص والمضبوطات لمخدرات العاصمة المقدسة.

كما استوقفت دورية أمن الطرق بمركز الشعيبة الشمالية بطريق الساحل التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مركبة بقيادة مواطن بعد الاشتباه به، وعند طلب الدورية منه التوقف لوحظ أنه قام برمي كيس تحت مركبته، وبتفتيش الكيس وُجد بداخله 17 حبة كبتاجون مخدرة؛ فسُلم لمكافحة مخدرات بحرة.

كما ضبط رجال القوة بمركز الشعيبة الشمالية بطريق الساحل مركبة يستقلها ثلاثة سعوديين. وبعد تفتيش المركبة والأشخاص وُجد مع السائق كيس نايلون، يوجد بداخله عدد ثلاث حبات، يُحتمل أن تكون من حبوب الكبتاجون، داخل ملابسه الداخلية، ووُجد مع أحد المرافقين كيس نايلون بداخله عدد 28 حبة، يُحتمل أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة؛ فسُلمت الحالة إلى "مخدرات بحرة".

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"مخدرات بحرة" تحقِّق مع 8 مواطنين ضبطتهم دوريات أمن الطرق بمنطقة مكة
سبق

تحقِّق مكافحة المخدرات ببحرة والعاصمة المقدسة مع 8 أشخاص سعوديين بعد أن تم ضبطهم من قِبل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في عدد من مراكز الضبط الأمني في حدودها الإدارية أو عبر نقاط أمنية متنقلة.

وتفصيلاً، استوقفت إحدى دوريات مركز الضبط الأمني بالشميسي بطريق جدة السريع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في نقطة مفاجئة جنوب كوبري الشميسي مركبة، يستقلها شخصان. وبتفتيش السائق عُثر بحوزته على 341 حبة كبتاجون مخدرة، ومبلغ مالي يقارب 2000 ريال، وتم استيقاف مركبة أخرى بقيادة مواطن، وبحوزته 9 حبات مخدرة من نوع كبتاجون، وسُلم الأشخاص والمضبوطات لمخدرات العاصمة المقدسة.

كما استوقفت دورية أمن الطرق بمركز الشعيبة الشمالية بطريق الساحل التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مركبة بقيادة مواطن بعد الاشتباه به، وعند طلب الدورية منه التوقف لوحظ أنه قام برمي كيس تحت مركبته، وبتفتيش الكيس وُجد بداخله 17 حبة كبتاجون مخدرة؛ فسُلم لمكافحة مخدرات بحرة.

كما ضبط رجال القوة بمركز الشعيبة الشمالية بطريق الساحل مركبة يستقلها ثلاثة سعوديين. وبعد تفتيش المركبة والأشخاص وُجد مع السائق كيس نايلون، يوجد بداخله عدد ثلاث حبات، يُحتمل أن تكون من حبوب الكبتاجون، داخل ملابسه الداخلية، ووُجد مع أحد المرافقين كيس نايلون بداخله عدد 28 حبة، يُحتمل أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة؛ فسُلمت الحالة إلى "مخدرات بحرة".

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
01:17 AM

"مخدرات بحرة" تحقِّق مع 8 مواطنين ضبطتهم دوريات أمن الطرق بمنطقة مكة

عُثر بحوزة المقبوض عليهم على 368 حبة كبتاجون ومبالغ مالية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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تحقِّق مكافحة المخدرات ببحرة والعاصمة المقدسة مع 8 أشخاص سعوديين بعد أن تم ضبطهم من قِبل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في عدد من مراكز الضبط الأمني في حدودها الإدارية أو عبر نقاط أمنية متنقلة.

وتفصيلاً، استوقفت إحدى دوريات مركز الضبط الأمني بالشميسي بطريق جدة السريع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في نقطة مفاجئة جنوب كوبري الشميسي مركبة، يستقلها شخصان. وبتفتيش السائق عُثر بحوزته على 341 حبة كبتاجون مخدرة، ومبلغ مالي يقارب 2000 ريال، وتم استيقاف مركبة أخرى بقيادة مواطن، وبحوزته 9 حبات مخدرة من نوع كبتاجون، وسُلم الأشخاص والمضبوطات لمخدرات العاصمة المقدسة.

كما استوقفت دورية أمن الطرق بمركز الشعيبة الشمالية بطريق الساحل التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مركبة بقيادة مواطن بعد الاشتباه به، وعند طلب الدورية منه التوقف لوحظ أنه قام برمي كيس تحت مركبته، وبتفتيش الكيس وُجد بداخله 17 حبة كبتاجون مخدرة؛ فسُلم لمكافحة مخدرات بحرة.

كما ضبط رجال القوة بمركز الشعيبة الشمالية بطريق الساحل مركبة يستقلها ثلاثة سعوديين. وبعد تفتيش المركبة والأشخاص وُجد مع السائق كيس نايلون، يوجد بداخله عدد ثلاث حبات، يُحتمل أن تكون من حبوب الكبتاجون، داخل ملابسه الداخلية، ووُجد مع أحد المرافقين كيس نايلون بداخله عدد 28 حبة، يُحتمل أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة؛ فسُلمت الحالة إلى "مخدرات بحرة".

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