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السحب الهطولات والرياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الأربعاء"

قال عنها ملخصاً الحالة: صيفية مستقرة بوجه عام على معظم المناطق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أجواءً صيفية مستقرة بوجه عام على معظم المناطق اليوم الأربعاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الأربعاء أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، والسحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير و#جازان.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح غربية ونشطة، وقد تثير بعض #الغبار في القطاع الغربي في منطقتَي #مكة و#المدينة.

الدكتور عبدالله المسند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السحب الهطولات والرياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الأربعاء"
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أجواءً صيفية مستقرة بوجه عام على معظم المناطق اليوم الأربعاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الأربعاء أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، والسحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير و#جازان.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح غربية ونشطة، وقد تثير بعض #الغبار في القطاع الغربي في منطقتَي #مكة و#المدينة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
10:24 AM

السحب الهطولات والرياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الأربعاء"

قال عنها ملخصاً الحالة: صيفية مستقرة بوجه عام على معظم المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,505

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أجواءً صيفية مستقرة بوجه عام على معظم المناطق اليوم الأربعاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الأربعاء أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، والسحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير و#جازان.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح غربية ونشطة، وقد تثير بعض #الغبار في القطاع الغربي في منطقتَي #مكة و#المدينة.

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