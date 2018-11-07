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نائب أمير الجوف يطمئن على صحة الرائد "الدغمي"

أصيب وهو يؤدي واجبه بالحد الجنوبي دفاعًا عن تراب وطنه

اطمأن الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، على صحة الرائد سلطان بن فايز درزي الدغمي، إثر إصابته وهو يؤدي واجبه بالحد الجنوبي للدفاع عن تراب وطنه.

جاء ذلك خلال زيارة نائب أمير المنطقة لمنزل المصاب الرائد الدغمي في ضاحية قارا بمدينة سكاكا؛ حيث كان في استقباله عم المصاب الشيخ عفات بن محمد الدغمي.

وعبّر الأمير عبدالعزيز بن فهد عن اعتزازه بما قدمه الرائد سلطان الدغمي من تضحيات للدفاع عن وطنه والذود عن أراضيه.

من جانبه أعرب الرائد سلطان الدغمي عن بالغ شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، على ما عبر عنه من مشاعر طيبة، مؤكداً أنه لا يألو ذخراً لتقديم المزيد من التضحيات فداء للدين والقيادة والوطن.

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نائب أمير الجوف يطمئن على صحة الرائد "الدغمي"
سبق

اطمأن الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، على صحة الرائد سلطان بن فايز درزي الدغمي، إثر إصابته وهو يؤدي واجبه بالحد الجنوبي للدفاع عن تراب وطنه.

جاء ذلك خلال زيارة نائب أمير المنطقة لمنزل المصاب الرائد الدغمي في ضاحية قارا بمدينة سكاكا؛ حيث كان في استقباله عم المصاب الشيخ عفات بن محمد الدغمي.

وعبّر الأمير عبدالعزيز بن فهد عن اعتزازه بما قدمه الرائد سلطان الدغمي من تضحيات للدفاع عن وطنه والذود عن أراضيه.

من جانبه أعرب الرائد سلطان الدغمي عن بالغ شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، على ما عبر عنه من مشاعر طيبة، مؤكداً أنه لا يألو ذخراً لتقديم المزيد من التضحيات فداء للدين والقيادة والوطن.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
06:26 PM

نائب أمير الجوف يطمئن على صحة الرائد "الدغمي"

أصيب وهو يؤدي واجبه بالحد الجنوبي دفاعًا عن تراب وطنه

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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اطمأن الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، على صحة الرائد سلطان بن فايز درزي الدغمي، إثر إصابته وهو يؤدي واجبه بالحد الجنوبي للدفاع عن تراب وطنه.

جاء ذلك خلال زيارة نائب أمير المنطقة لمنزل المصاب الرائد الدغمي في ضاحية قارا بمدينة سكاكا؛ حيث كان في استقباله عم المصاب الشيخ عفات بن محمد الدغمي.

وعبّر الأمير عبدالعزيز بن فهد عن اعتزازه بما قدمه الرائد سلطان الدغمي من تضحيات للدفاع عن وطنه والذود عن أراضيه.

من جانبه أعرب الرائد سلطان الدغمي عن بالغ شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، على ما عبر عنه من مشاعر طيبة، مؤكداً أنه لا يألو ذخراً لتقديم المزيد من التضحيات فداء للدين والقيادة والوطن.

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