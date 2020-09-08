النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

إلزام المكاتب الهندسية باجتياز "دورة فرز الوحدات" لتقديم أعمالها

بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء.. والشروط تتضمن توفّر السجل التجاري

أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان، إلزام المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز باجتياز الدورة الخاصة بذلك، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء، ضمن شروط البرنامج لاعتماد المكاتب للقيام بأعمال فرز الوحدات العقارية.

وذكر البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها تشترط على القائمين بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات العقارية والمرتبطين بالمكاتب الهندسية، اجتياز الدورة المُقدمة من المعهد العقاري السعودي، ويمكن التسجل في الدورات التي تُقدم إلكترونياً عبر الموقع www.srei.sa.

ويشترط البرنامج توفّر السجل التجاري للمكتب الهندسي، ووجود ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين لمزاولة المهن الهندسية، وتوفر أرقام الاعتمادات المهنية لممارسي الأعمال الهندسية لدى المكتب، وتوفير رقم اعتماد مهني في حال التعاقد مع مساح مستقل مع صورة لهويته ومعلومات التواصل به.

ويستهدف البرنامج من هذه الخطوة حفظ حقوق المواطنين المنتفعين من الأجزاء المُشتركة في الوحدات العقارية المُشتركة، ورفع معدل الخبرات والقدرات المعرفية للمهندسين والمسّاحين القائمين بأعمال فرز وتقسيم العقارات ذات الملكية المشتركة وتحديد الأجزاء والمرافق الخدمية داخل العقار وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

ويُوفر البرنامج خدمة إضافية من خلال البوابة الإلكترونية تستهدف المسّاحين والمهندسين وتتيح للمكاتب الهندسية الاستفادة من خدمة "إضافة مساح" عن طريق الاطلاع على قائمة المساحين المسجلين في منصة فرز الوحدات العقارية وغير المرتبطين بالمكاتب الهندسية وطلب الارتباط مع أحد المساحين المسجلين عبر بوابة البرنامج والمعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين، سعياً من الوزارة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، وتوفّير الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.

يُذكر أن برنامج "فرز الوحدات العقارية" إحدى مبادرات برنامج الإسكان ويتصل عمله بفرز المباني والمجمعات العقارية إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها صك ملكية مستقل، بالإضافة إلى إعادة فرز الوحدات العقارية مع تحديد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار، وتقديم الخدمات للمستفيدين من مالكين ومطورين عبر المكاتب الهندسية المُعتمدة لدى البرنامج، واصدار الصكوك المستقلة بعد التدقيق والموافقة على الطلب لتُرسل لكتابة العدل بشكل إلكتروني لإصدار صكوك الملكية، وللاطلاع على الخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال الرابط https://subdivision-services.housing.gov.sa.

برنامج فرز الوحدات العقارية وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إلزام المكاتب الهندسية باجتياز "دورة فرز الوحدات" لتقديم أعمالها
سبق

أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان، إلزام المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز باجتياز الدورة الخاصة بذلك، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء، ضمن شروط البرنامج لاعتماد المكاتب للقيام بأعمال فرز الوحدات العقارية.

وذكر البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها تشترط على القائمين بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات العقارية والمرتبطين بالمكاتب الهندسية، اجتياز الدورة المُقدمة من المعهد العقاري السعودي، ويمكن التسجل في الدورات التي تُقدم إلكترونياً عبر الموقع www.srei.sa.

ويشترط البرنامج توفّر السجل التجاري للمكتب الهندسي، ووجود ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين لمزاولة المهن الهندسية، وتوفر أرقام الاعتمادات المهنية لممارسي الأعمال الهندسية لدى المكتب، وتوفير رقم اعتماد مهني في حال التعاقد مع مساح مستقل مع صورة لهويته ومعلومات التواصل به.

ويستهدف البرنامج من هذه الخطوة حفظ حقوق المواطنين المنتفعين من الأجزاء المُشتركة في الوحدات العقارية المُشتركة، ورفع معدل الخبرات والقدرات المعرفية للمهندسين والمسّاحين القائمين بأعمال فرز وتقسيم العقارات ذات الملكية المشتركة وتحديد الأجزاء والمرافق الخدمية داخل العقار وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

ويُوفر البرنامج خدمة إضافية من خلال البوابة الإلكترونية تستهدف المسّاحين والمهندسين وتتيح للمكاتب الهندسية الاستفادة من خدمة "إضافة مساح" عن طريق الاطلاع على قائمة المساحين المسجلين في منصة فرز الوحدات العقارية وغير المرتبطين بالمكاتب الهندسية وطلب الارتباط مع أحد المساحين المسجلين عبر بوابة البرنامج والمعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين، سعياً من الوزارة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، وتوفّير الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.

يُذكر أن برنامج "فرز الوحدات العقارية" إحدى مبادرات برنامج الإسكان ويتصل عمله بفرز المباني والمجمعات العقارية إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها صك ملكية مستقل، بالإضافة إلى إعادة فرز الوحدات العقارية مع تحديد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار، وتقديم الخدمات للمستفيدين من مالكين ومطورين عبر المكاتب الهندسية المُعتمدة لدى البرنامج، واصدار الصكوك المستقلة بعد التدقيق والموافقة على الطلب لتُرسل لكتابة العدل بشكل إلكتروني لإصدار صكوك الملكية، وللاطلاع على الخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال الرابط https://subdivision-services.housing.gov.sa.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
03:36 PM

إلزام المكاتب الهندسية باجتياز "دورة فرز الوحدات" لتقديم أعمالها

بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء.. والشروط تتضمن توفّر السجل التجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
503

أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان، إلزام المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز باجتياز الدورة الخاصة بذلك، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء، ضمن شروط البرنامج لاعتماد المكاتب للقيام بأعمال فرز الوحدات العقارية.

وذكر البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها تشترط على القائمين بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات العقارية والمرتبطين بالمكاتب الهندسية، اجتياز الدورة المُقدمة من المعهد العقاري السعودي، ويمكن التسجل في الدورات التي تُقدم إلكترونياً عبر الموقع www.srei.sa.

ويشترط البرنامج توفّر السجل التجاري للمكتب الهندسي، ووجود ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين لمزاولة المهن الهندسية، وتوفر أرقام الاعتمادات المهنية لممارسي الأعمال الهندسية لدى المكتب، وتوفير رقم اعتماد مهني في حال التعاقد مع مساح مستقل مع صورة لهويته ومعلومات التواصل به.

ويستهدف البرنامج من هذه الخطوة حفظ حقوق المواطنين المنتفعين من الأجزاء المُشتركة في الوحدات العقارية المُشتركة، ورفع معدل الخبرات والقدرات المعرفية للمهندسين والمسّاحين القائمين بأعمال فرز وتقسيم العقارات ذات الملكية المشتركة وتحديد الأجزاء والمرافق الخدمية داخل العقار وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

ويُوفر البرنامج خدمة إضافية من خلال البوابة الإلكترونية تستهدف المسّاحين والمهندسين وتتيح للمكاتب الهندسية الاستفادة من خدمة "إضافة مساح" عن طريق الاطلاع على قائمة المساحين المسجلين في منصة فرز الوحدات العقارية وغير المرتبطين بالمكاتب الهندسية وطلب الارتباط مع أحد المساحين المسجلين عبر بوابة البرنامج والمعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين، سعياً من الوزارة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، وتوفّير الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.

يُذكر أن برنامج "فرز الوحدات العقارية" إحدى مبادرات برنامج الإسكان ويتصل عمله بفرز المباني والمجمعات العقارية إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها صك ملكية مستقل، بالإضافة إلى إعادة فرز الوحدات العقارية مع تحديد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار، وتقديم الخدمات للمستفيدين من مالكين ومطورين عبر المكاتب الهندسية المُعتمدة لدى البرنامج، واصدار الصكوك المستقلة بعد التدقيق والموافقة على الطلب لتُرسل لكتابة العدل بشكل إلكتروني لإصدار صكوك الملكية، وللاطلاع على الخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال الرابط https://subdivision-services.housing.gov.sa.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,754
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,782
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,373

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة