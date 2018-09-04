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قرعة كأس العالم للأندية: العين يواجه بطل "أوقيانوسيا"

رسمت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية التي أجريت اليوم في زيوريخ، الطريق للفرق السبعة المشاركة في البطولة التي ستقام بين 12 و22 ديسمبر في أبو ظبي والعين.

وكما هو مقرر سابقاً سيخوض نادي العين (بطل الدوري الإماراتي) مواجهة الافتتاح أمام نظيره تيم ويلينجتون (بطل اتحاد أوقيانوسيا)، المباراة الافتتاحية يوم 12 ديسمبر في مدينة العين، وقد حددت القرعة مواجهات الدور الثاني التي ستقام يوم 15 ديسمبر في مدينة العين أيضاً، كما حددت مواجهات الدور نصف النهائي.

وأسفرت مجريات القرعة عن المواجهات التالية:

• بطل إفريقيا ضد الفائز من مواجهة (العين – ويلينجتون)

والفائز سيواجه بطل كوبا ليبرتادوريس.

• بطل آسيا ضد جوادالاخارا.

والفائز سيواجه بطل أوروبا ريال مدريد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قرعة كأس العالم للأندية: العين يواجه بطل "أوقيانوسيا"
سبق

رسمت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية التي أجريت اليوم في زيوريخ، الطريق للفرق السبعة المشاركة في البطولة التي ستقام بين 12 و22 ديسمبر في أبو ظبي والعين.

وكما هو مقرر سابقاً سيخوض نادي العين (بطل الدوري الإماراتي) مواجهة الافتتاح أمام نظيره تيم ويلينجتون (بطل اتحاد أوقيانوسيا)، المباراة الافتتاحية يوم 12 ديسمبر في مدينة العين، وقد حددت القرعة مواجهات الدور الثاني التي ستقام يوم 15 ديسمبر في مدينة العين أيضاً، كما حددت مواجهات الدور نصف النهائي.

وأسفرت مجريات القرعة عن المواجهات التالية:

• بطل إفريقيا ضد الفائز من مواجهة (العين – ويلينجتون)

والفائز سيواجه بطل كوبا ليبرتادوريس.

• بطل آسيا ضد جوادالاخارا.

والفائز سيواجه بطل أوروبا ريال مدريد.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
08:39 PM

قرعة كأس العالم للأندية: العين يواجه بطل "أوقيانوسيا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
14
1,986

رسمت القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية التي أجريت اليوم في زيوريخ، الطريق للفرق السبعة المشاركة في البطولة التي ستقام بين 12 و22 ديسمبر في أبو ظبي والعين.

وكما هو مقرر سابقاً سيخوض نادي العين (بطل الدوري الإماراتي) مواجهة الافتتاح أمام نظيره تيم ويلينجتون (بطل اتحاد أوقيانوسيا)، المباراة الافتتاحية يوم 12 ديسمبر في مدينة العين، وقد حددت القرعة مواجهات الدور الثاني التي ستقام يوم 15 ديسمبر في مدينة العين أيضاً، كما حددت مواجهات الدور نصف النهائي.

وأسفرت مجريات القرعة عن المواجهات التالية:

• بطل إفريقيا ضد الفائز من مواجهة (العين – ويلينجتون)

والفائز سيواجه بطل كوبا ليبرتادوريس.

• بطل آسيا ضد جوادالاخارا.

والفائز سيواجه بطل أوروبا ريال مدريد.

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