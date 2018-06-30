"مرور عسير": ارتفاع معدل الحركة المرورية على الطرق المؤدية للمنتزهات السياحية

أكد: يجري التعامل مع الزيادة المطردة ومواقع الكثافة بكل مهنية واحترافية

ارتفعت معدلات الحركة المرورية بمنطقة عسير في كافة طرقها المؤدية إلى المنتزهات السياحية بالمنطقة، حيث لوحظ توافد أعداد كبيرة من مركبات الزوار والسواح باتجاه تلك المواقع، في ظل وجود مروري جيد ساهم في انسيابية الحركة على كافة الطرق.

وأكدت إدارة مرور منطقة عسير، أنه من خلال المتابعة الميدانية شهدت منطقة عسير زيادة في معدلات الحركة المرورية على كافة الطرق الرئيسية والمحاور المهمة المؤدية إلى المتنزهات السياحية مثل: منتزه السودة، ومنتزه الأمير سلطان، ومنتزه الحبلة، بالإضافة إلى المهرجانات المصاحبة لفعاليات الصيف بالمنطقة.

وأضاف أنه تم التعامل مع تلك الزيادة المطردة ومواقع الكثافة بكل مهنية واحترافية من خلال الخطط المرورية المعدة لذلك الشأن، مع تعاون وتضافر الجهات الأمنية بالمنطقة في إدارة الحركة المرورية، وتحقيق السلامة المرورية على كافة الأصعدة.