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"الفيحاء" يوقع مع الظهير الأيسر هزاع عسيري.. لمدة موسمين

قادماً من نادي نجران

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إجراءات التوقيع مع الظهير الأيسر الكابتن هزاع عسيري في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي نجران بعقد احترافي لمدة سنتين.

وكان اللاعب قد مثل أندية أبها وأحد قبل أن ينتقل إلى نادي نجران منتصف العام 2020م.

من جانبه عبر الكابتن هزاع عسيري، عن شكره لإدارة نادي الفيحاء على منحه الثقة لارتداء شعار البرتقالي وأكد حرصه على أن يقدم مع زملائه في الفريق المستويات التي ترضي الإدارة والجمهور الفيحاوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيحاء" يوقع مع الظهير الأيسر هزاع عسيري.. لمدة موسمين
سبق

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إجراءات التوقيع مع الظهير الأيسر الكابتن هزاع عسيري في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي نجران بعقد احترافي لمدة سنتين.

وكان اللاعب قد مثل أندية أبها وأحد قبل أن ينتقل إلى نادي نجران منتصف العام 2020م.

من جانبه عبر الكابتن هزاع عسيري، عن شكره لإدارة نادي الفيحاء على منحه الثقة لارتداء شعار البرتقالي وأكد حرصه على أن يقدم مع زملائه في الفريق المستويات التي ترضي الإدارة والجمهور الفيحاوي.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
07:29 PM

"الفيحاء" يوقع مع الظهير الأيسر هزاع عسيري.. لمدة موسمين

قادماً من نادي نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إجراءات التوقيع مع الظهير الأيسر الكابتن هزاع عسيري في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي نجران بعقد احترافي لمدة سنتين.

وكان اللاعب قد مثل أندية أبها وأحد قبل أن ينتقل إلى نادي نجران منتصف العام 2020م.

من جانبه عبر الكابتن هزاع عسيري، عن شكره لإدارة نادي الفيحاء على منحه الثقة لارتداء شعار البرتقالي وأكد حرصه على أن يقدم مع زملائه في الفريق المستويات التي ترضي الإدارة والجمهور الفيحاوي.

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