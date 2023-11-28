أمريكا تُعيِّن أول سفير لها في السودان منذ 1996

أمريكا تُعيِّن أول سفير لها في السودان منذ 1996
شغل نائب رئيس بعثة واشنطن في العاصمة السعودية
ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم السبت أن الولايات المتحدة رفعت تمثيلها الدبلوماسي لدى الخرطوم من القائم بالأعمال إلى درجة سفير؛ وذلك بتعيين جون جودفري أول سفير لها في السودان منذ عام 1996.
وأوضحت الوكالة أن "جودفري" سبق أن شغل منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في الرياض، كما عمل في بعثة واشنطن الدائمة بالأمم المتحدة في فيينا، وفي سفارات أمريكا في كل من بغداد وطرابلس ودمشق.
أمريكا تُعيِّن أول سفير لها في السودان منذ 1996
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-27
ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم السبت أن الولايات المتحدة رفعت تمثيلها الدبلوماسي لدى الخرطوم من القائم بالأعمال إلى درجة سفير؛ وذلك بتعيين جون جودفري أول سفير لها في السودان منذ عام 1996.
وأوضحت الوكالة أن "جودفري" سبق أن شغل منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في الرياض، كما عمل في بعثة واشنطن الدائمة بالأمم المتحدة في فيينا، وفي سفارات أمريكا في كل من بغداد وطرابلس ودمشق.
27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
08:34 PM
أمريكا تُعيِّن أول سفير لها في السودان منذ 1996
شغل نائب رئيس بعثة واشنطن في العاصمة السعودية
ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم السبت أن الولايات المتحدة رفعت تمثيلها الدبلوماسي لدى الخرطوم من القائم بالأعمال إلى درجة سفير؛ وذلك بتعيين جون جودفري أول سفير لها في السودان منذ عام 1996.
وأوضحت الوكالة أن "جودفري" سبق أن شغل منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في الرياض، كما عمل في بعثة واشنطن الدائمة بالأمم المتحدة في فيينا، وفي سفارات أمريكا في كل من بغداد وطرابلس ودمشق.