مكة.. إغلاق اللوبات على تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل

مرور العاصمة المقدسة دعا قائدي المركبات للتقيد بالعلامات الإرشادية

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة، بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والشركة المنفذة، البدء في إغلاق اللوبات على تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق السيل "كوبري المعيصم".

وكشفت إدارة مرور مكة عن إغلاق اللوب المؤدي إلى طريق الدائري الرابع القادم من طريق السيل، ويكون الاتجاه هو الطريق البديل للقادم من طريق السيل.

ويتم إغلاق الكوبري المؤدي إلى جبل النور والقادم من المشاعر المقدسة، ويكون الطريق البديل الدوران من كوبري الحجز.

ويتم إغلاق "عبارة الحراج" المؤدية إلى منطقة العسيلة والمؤدية من الحراج للتجارة والمقاولات إلى طريق السيل.

ويكون الطريق البديل الدوران من كوبري الحجز للقادمين من الدائري الرابع، ومن شارع حسين سرحان للقادمين من العسيلة والحراج.

وبدأ تنفيذ مراحل الإغلاق من يوم الأحد 20/ 10/ 1440هـ وتحويل الحركة، وينتهي بتاريخ الموافق 15/ 11/ 1440هـ.

ودعا المرور مستخدمي الطريق إلى اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.

وأبدت إدرارة مرور العاصمة المقدسة أسفها لما قد يسببه تحويل الطريق من إزعاج، داعيةً قائدي المركبات إلى التقيد بالعلامات الإرشادية والتحذيرية الموجودة على الطريق.