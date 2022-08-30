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"السليمان": هذا ما قاله ابني عندما سألته عن العودة للمدرسة

قال: كل الشكر للمسؤولين عن التعليم والكادر التعليمي

يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن العودة للمدارس أحد أهم ملامح العودة المباركة للحياة الطبيعية، وخروج أطفالنا من عزلة كورونا، مقدمًا الشكر للمسؤولين عن التعليم، لنجاحهم في تنظيم العودة للدراسة الحضورية، كاشفًا عن انطباعات ابنه عن العودة للمدرسة.

سألت ابني عن العودة للمدرسة

وفي مقاله "العودة للمدارس.. العودة للحياة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "(شعرت بعودة الحياة الطبيعية).. هكذا أجاب ابني رياض عندما سألته عن شعوره وهو يعود للمدرسة بعد طول انقطاع. كان يتحدث وهو مفعم بالحيوية والسعادة، فقد كان واضحاً أنه افتقد أجواء المدرسة ومخالطة أقرانه من أصدقاء الدراسة وزملائها!".

جهد يستحق الثناء

ويضيف "السليمان" قائلاً: "وصف لي الإجراءات التي اتبعتها المدرسة في دخول الطلاب والتحقق من تحصينهم، وتنظيم أوقات الدراسة وتوزيع الطلاب في مجموعات لتحقيق التباعد فشعرت بأن جهداً كبيراً يستحق الثناء بذل من الإدارة التعليمية وكوادر المدرسة لبدء العام الدراسي، وكنت قبلها بأيام قد توجهت للمدرسة لاستلام كتب أخيه عبدالعزيز الذي يدرس في المرحلة الابتدائية وينتظر أن يلتحق بالدراسة الحضورية قريباً حسب الخطة المعلنة من وزارة التعليم!".

كل الشكر للمسؤولين عن التعليم

ويعلق "السليمان" قائلاً: "الوزارة التي نجحت في مواجهة تداعيات الجائحة وتنظيم الدراسة عن بُعد بكل اقتدار لم يكن ليعجزها تنظيم العودة للدراسة الحضورية ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع احتياجات المرحلة، فكل الشكر للمسؤولين عن التعليم وكل التقدير للكادر التعليمي الذي يضع فيه المجتمع كل ثقة لرعاية أبنائه ويأتمنه على مستقبلهم!".

تأجيل احتساب الغياب

كما يثمن الكاتب تأجيل احتساب الغياب، ويقول: "أيضاً أحيي الوزارة على تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلاب مراحل التعليم العام والجامعي والتقني للطلاب غير المحصنين، فهو قرار يراعي ظروف بعض الطلاب ويمنح الفرصة للطلاب لاستكمال تطعيمهم، لكن على الطلاب وأولياء أمورهم استشعار المسؤولية في تأثير الغياب على تحصيلهم العلمي!".

عودة مباركة

وينهي "السليمان" قائلاً: "باختصار.. عودة مباركة لأحد أهم ملامح الحياة الطبيعية، وخروج أطفالنا من عزلة كورونا!"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السليمان": هذا ما قاله ابني عندما سألته عن العودة للمدرسة
سبق

يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن العودة للمدارس أحد أهم ملامح العودة المباركة للحياة الطبيعية، وخروج أطفالنا من عزلة كورونا، مقدمًا الشكر للمسؤولين عن التعليم، لنجاحهم في تنظيم العودة للدراسة الحضورية، كاشفًا عن انطباعات ابنه عن العودة للمدرسة.

سألت ابني عن العودة للمدرسة

وفي مقاله "العودة للمدارس.. العودة للحياة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "(شعرت بعودة الحياة الطبيعية).. هكذا أجاب ابني رياض عندما سألته عن شعوره وهو يعود للمدرسة بعد طول انقطاع. كان يتحدث وهو مفعم بالحيوية والسعادة، فقد كان واضحاً أنه افتقد أجواء المدرسة ومخالطة أقرانه من أصدقاء الدراسة وزملائها!".

جهد يستحق الثناء

ويضيف "السليمان" قائلاً: "وصف لي الإجراءات التي اتبعتها المدرسة في دخول الطلاب والتحقق من تحصينهم، وتنظيم أوقات الدراسة وتوزيع الطلاب في مجموعات لتحقيق التباعد فشعرت بأن جهداً كبيراً يستحق الثناء بذل من الإدارة التعليمية وكوادر المدرسة لبدء العام الدراسي، وكنت قبلها بأيام قد توجهت للمدرسة لاستلام كتب أخيه عبدالعزيز الذي يدرس في المرحلة الابتدائية وينتظر أن يلتحق بالدراسة الحضورية قريباً حسب الخطة المعلنة من وزارة التعليم!".

كل الشكر للمسؤولين عن التعليم

ويعلق "السليمان" قائلاً: "الوزارة التي نجحت في مواجهة تداعيات الجائحة وتنظيم الدراسة عن بُعد بكل اقتدار لم يكن ليعجزها تنظيم العودة للدراسة الحضورية ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع احتياجات المرحلة، فكل الشكر للمسؤولين عن التعليم وكل التقدير للكادر التعليمي الذي يضع فيه المجتمع كل ثقة لرعاية أبنائه ويأتمنه على مستقبلهم!".

تأجيل احتساب الغياب

كما يثمن الكاتب تأجيل احتساب الغياب، ويقول: "أيضاً أحيي الوزارة على تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلاب مراحل التعليم العام والجامعي والتقني للطلاب غير المحصنين، فهو قرار يراعي ظروف بعض الطلاب ويمنح الفرصة للطلاب لاستكمال تطعيمهم، لكن على الطلاب وأولياء أمورهم استشعار المسؤولية في تأثير الغياب على تحصيلهم العلمي!".

عودة مباركة

وينهي "السليمان" قائلاً: "باختصار.. عودة مباركة لأحد أهم ملامح الحياة الطبيعية، وخروج أطفالنا من عزلة كورونا!"

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
06:54 PM

"السليمان": هذا ما قاله ابني عندما سألته عن العودة للمدرسة

قال: كل الشكر للمسؤولين عن التعليم والكادر التعليمي

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
1,438

يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن العودة للمدارس أحد أهم ملامح العودة المباركة للحياة الطبيعية، وخروج أطفالنا من عزلة كورونا، مقدمًا الشكر للمسؤولين عن التعليم، لنجاحهم في تنظيم العودة للدراسة الحضورية، كاشفًا عن انطباعات ابنه عن العودة للمدرسة.

سألت ابني عن العودة للمدرسة

وفي مقاله "العودة للمدارس.. العودة للحياة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "(شعرت بعودة الحياة الطبيعية).. هكذا أجاب ابني رياض عندما سألته عن شعوره وهو يعود للمدرسة بعد طول انقطاع. كان يتحدث وهو مفعم بالحيوية والسعادة، فقد كان واضحاً أنه افتقد أجواء المدرسة ومخالطة أقرانه من أصدقاء الدراسة وزملائها!".

جهد يستحق الثناء

ويضيف "السليمان" قائلاً: "وصف لي الإجراءات التي اتبعتها المدرسة في دخول الطلاب والتحقق من تحصينهم، وتنظيم أوقات الدراسة وتوزيع الطلاب في مجموعات لتحقيق التباعد فشعرت بأن جهداً كبيراً يستحق الثناء بذل من الإدارة التعليمية وكوادر المدرسة لبدء العام الدراسي، وكنت قبلها بأيام قد توجهت للمدرسة لاستلام كتب أخيه عبدالعزيز الذي يدرس في المرحلة الابتدائية وينتظر أن يلتحق بالدراسة الحضورية قريباً حسب الخطة المعلنة من وزارة التعليم!".

كل الشكر للمسؤولين عن التعليم

ويعلق "السليمان" قائلاً: "الوزارة التي نجحت في مواجهة تداعيات الجائحة وتنظيم الدراسة عن بُعد بكل اقتدار لم يكن ليعجزها تنظيم العودة للدراسة الحضورية ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع احتياجات المرحلة، فكل الشكر للمسؤولين عن التعليم وكل التقدير للكادر التعليمي الذي يضع فيه المجتمع كل ثقة لرعاية أبنائه ويأتمنه على مستقبلهم!".

تأجيل احتساب الغياب

كما يثمن الكاتب تأجيل احتساب الغياب، ويقول: "أيضاً أحيي الوزارة على تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلاب مراحل التعليم العام والجامعي والتقني للطلاب غير المحصنين، فهو قرار يراعي ظروف بعض الطلاب ويمنح الفرصة للطلاب لاستكمال تطعيمهم، لكن على الطلاب وأولياء أمورهم استشعار المسؤولية في تأثير الغياب على تحصيلهم العلمي!".

عودة مباركة

وينهي "السليمان" قائلاً: "باختصار.. عودة مباركة لأحد أهم ملامح الحياة الطبيعية، وخروج أطفالنا من عزلة كورونا!"

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