النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم": 6 مهارات تعزز التكامل بين الحضوري والتعليم عن بُعد

في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

عززت العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من الانقطاع، 6 مهارات اكتسبها الطلبة خلال رحلتهم التعليمية عن بُعد، ومن أبرزها: المهارات الرقمية، والإسهام في بناء الشخصية المعتدلة بالاعتماد على النفس، والتكيف مع التحديات والمتغيرات، وكذلك دعم مهارات التواصل والمشاركة مع الآخر، وبناء التعليم الذاتي في التفكير والاستقصاء والاستكشاف.

ويتيح انتظام الطلبة في مدارسهم حضوريًّا تنمية قدراتهم ومهاراتهم واكتساب خبرات علمية، حيث تسهم في تعزيز الثقة والاعتماد على النفس، وبناء الشخصية المعتدلة، إلى جانب اكتساب الطلبة الخبرات والمعارف العلمية والحياتية، كما تساعد الدراسة الحضورية في دعم المهارات الرقمية للطلبة بالاعتماد على العديد من الأدوات والوسائل التعليمية والتقنيات الرقمية المبتكرة من خلال المعلمين بصورة جاذبة، تسهل عمليات الشرح وتوصيل المعلومة ضمن المقررات الدراسية.

ويدعم المجتمع المدرسي التفاعل المستمر والتواصل المباشر بين الطلبة ومعلميهم في أجواء تعليمية إيجابية، وإمكانية الحوار والمناقشة وجهًا لوجه وطرح الأسئلة حول المهام الأدائية وشرح الدروس، والتفاعل مع زملائهم من خلال التواصل الاجتماعي والتربوي داخل المدرسة، إلى جانب التكيّف والتعايش مع التحديات والمتغيرات، واكتساب المهارات الجديدة، واكتشاف المحيط التعليمي عن قرب مع عودة الحياة التعليمية لطبيعتها.

ويعزز التعليم الحضوري بناء مهارات التعلم الذاتي في التفكير والاستقصاء والاستكشاف، وبث روح التنافس بين الطلبة، ويساعد على زيادة تحصيلهم العلمي، إضافة إلى تنمية مهارات التواصل والمشاركة مع الآخر، من خلال إقامة حزمة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتوعوية التي تنفذها المدارس والروضات ضمن خطة وزارة التعليم لتهيئة الطلبة للعودة الحضورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم": 6 مهارات تعزز التكامل بين الحضوري والتعليم عن بُعد
سبق

عززت العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من الانقطاع، 6 مهارات اكتسبها الطلبة خلال رحلتهم التعليمية عن بُعد، ومن أبرزها: المهارات الرقمية، والإسهام في بناء الشخصية المعتدلة بالاعتماد على النفس، والتكيف مع التحديات والمتغيرات، وكذلك دعم مهارات التواصل والمشاركة مع الآخر، وبناء التعليم الذاتي في التفكير والاستقصاء والاستكشاف.

ويتيح انتظام الطلبة في مدارسهم حضوريًّا تنمية قدراتهم ومهاراتهم واكتساب خبرات علمية، حيث تسهم في تعزيز الثقة والاعتماد على النفس، وبناء الشخصية المعتدلة، إلى جانب اكتساب الطلبة الخبرات والمعارف العلمية والحياتية، كما تساعد الدراسة الحضورية في دعم المهارات الرقمية للطلبة بالاعتماد على العديد من الأدوات والوسائل التعليمية والتقنيات الرقمية المبتكرة من خلال المعلمين بصورة جاذبة، تسهل عمليات الشرح وتوصيل المعلومة ضمن المقررات الدراسية.

ويدعم المجتمع المدرسي التفاعل المستمر والتواصل المباشر بين الطلبة ومعلميهم في أجواء تعليمية إيجابية، وإمكانية الحوار والمناقشة وجهًا لوجه وطرح الأسئلة حول المهام الأدائية وشرح الدروس، والتفاعل مع زملائهم من خلال التواصل الاجتماعي والتربوي داخل المدرسة، إلى جانب التكيّف والتعايش مع التحديات والمتغيرات، واكتساب المهارات الجديدة، واكتشاف المحيط التعليمي عن قرب مع عودة الحياة التعليمية لطبيعتها.

ويعزز التعليم الحضوري بناء مهارات التعلم الذاتي في التفكير والاستقصاء والاستكشاف، وبث روح التنافس بين الطلبة، ويساعد على زيادة تحصيلهم العلمي، إضافة إلى تنمية مهارات التواصل والمشاركة مع الآخر، من خلال إقامة حزمة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتوعوية التي تنفذها المدارس والروضات ضمن خطة وزارة التعليم لتهيئة الطلبة للعودة الحضورية.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
05:37 PM

"التعليم": 6 مهارات تعزز التكامل بين الحضوري والتعليم عن بُعد

في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,671

عززت العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من الانقطاع، 6 مهارات اكتسبها الطلبة خلال رحلتهم التعليمية عن بُعد، ومن أبرزها: المهارات الرقمية، والإسهام في بناء الشخصية المعتدلة بالاعتماد على النفس، والتكيف مع التحديات والمتغيرات، وكذلك دعم مهارات التواصل والمشاركة مع الآخر، وبناء التعليم الذاتي في التفكير والاستقصاء والاستكشاف.

ويتيح انتظام الطلبة في مدارسهم حضوريًّا تنمية قدراتهم ومهاراتهم واكتساب خبرات علمية، حيث تسهم في تعزيز الثقة والاعتماد على النفس، وبناء الشخصية المعتدلة، إلى جانب اكتساب الطلبة الخبرات والمعارف العلمية والحياتية، كما تساعد الدراسة الحضورية في دعم المهارات الرقمية للطلبة بالاعتماد على العديد من الأدوات والوسائل التعليمية والتقنيات الرقمية المبتكرة من خلال المعلمين بصورة جاذبة، تسهل عمليات الشرح وتوصيل المعلومة ضمن المقررات الدراسية.

ويدعم المجتمع المدرسي التفاعل المستمر والتواصل المباشر بين الطلبة ومعلميهم في أجواء تعليمية إيجابية، وإمكانية الحوار والمناقشة وجهًا لوجه وطرح الأسئلة حول المهام الأدائية وشرح الدروس، والتفاعل مع زملائهم من خلال التواصل الاجتماعي والتربوي داخل المدرسة، إلى جانب التكيّف والتعايش مع التحديات والمتغيرات، واكتساب المهارات الجديدة، واكتشاف المحيط التعليمي عن قرب مع عودة الحياة التعليمية لطبيعتها.

ويعزز التعليم الحضوري بناء مهارات التعلم الذاتي في التفكير والاستقصاء والاستكشاف، وبث روح التنافس بين الطلبة، ويساعد على زيادة تحصيلهم العلمي، إضافة إلى تنمية مهارات التواصل والمشاركة مع الآخر، من خلال إقامة حزمة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتوعوية التي تنفذها المدارس والروضات ضمن خطة وزارة التعليم لتهيئة الطلبة للعودة الحضورية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة