تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد في أستراليا ونيبال وماليزيا

أكدت السلطات الصحية في جمهورية نيبال، أن طالبًا نيباليًّا يدرس في الصين قد تبينت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.



وقال رئيس قسم مكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والمعدية الأخرى بوزارة الصحة والسكان، الدكتور هيمانتا تشاندرا: "إن المريض الذي جاء إلى نيبال من مدينة ووهان بالصين، ثبتت إصابته مخبريًّا خلال فحص عينة بمختبر منظمة الصحة العالمية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين".



وكان الشخص المصاب بالفيروس قد وصل إلى نيبال في 5 يناير قادمًا من الصين، وزار المستشفى يشكو من مشكلة في الجهاز التنفسي في 13 يناير.



كما أعلنت ماليزيا اليوم عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها.



وقال وزير الصحة الماليزي، ذو الكفل أحمد: إن المصابين الثلاثة لهم صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عامًا الذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.



كما أكدت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس، اليوم، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أستراليا.



وقالت ميكاكوس في مؤتمر صحفي: إن المريض هو مواطن صيني في الخمسينات من عمره، كان في مدينة ووهان الصينية قبل عودته إلى ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا، يوم 19 يناير الجاري.



وأوضحت أن المريض في حالة مستقرة، وأنه تم عزله لكي يتلقى العلاج.