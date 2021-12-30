توج فاضل آل نمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فريق "نجد" بلقب دوري السيدات الأول لكرة اليد، الذي نظمه اتحاد اللعبة ممثلًا في اللجنة النسائية. وجاء تتويج فريق "نجد" بعد فوزه في اللقاء الختامي للبطولة، والذي أقيم اليوم الخميس على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض بنتيجة 7-3 على فريق "نجد المستقبل"، فيما حل فريق "جدة هاندز" في المركز الثالث عقب فوزه على فريق الهمة 11-2. وكرمت عضوتا مجلس الإدارة: رغد الحمد، وسارة الشريهي؛ المشاركات في الدوري، الذي يعد الأول في تاريخ اتحاد اللعبة من حكمات ومنظمات ومشاركات، بالإضافة إلى تتويج الفريقين الفائزين بالمركزين الثاني والثالث. وحصل فريق "إيليت" على الفريق المثالي، فيما ذهبت جائزة أفضل مدربة لـ"أمجاد الغامدي" مدربة فريق المجد، وحصلت عبير عبدالرزاق سعيد لاعبة جدة هاندز على جائزة أفضل لاعبة في الدوري، فيما حصلت رحاب المفلح من فريق نجد على أفضل إدارية، ونالت عندليب طهراوي من فريق نجد على هداف البطولة، وأخيرًا حصلت ضحى حجازي من فريق نجد على أفضل حارسة في البطولة.

في نسخته الأولى.. "نجد" بطلًا لدوري سيدات كرة اليد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-30 توج فاضل آل نمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فريق "نجد" بلقب دوري السيدات الأول لكرة اليد، الذي نظمه اتحاد اللعبة ممثلًا في اللجنة النسائية.



وجاء تتويج فريق "نجد" بعد فوزه في اللقاء الختامي للبطولة، والذي أقيم اليوم الخميس على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض بنتيجة 7-3 على فريق "نجد المستقبل"، فيما حل فريق "جدة هاندز" في المركز الثالث عقب فوزه على فريق الهمة 11-2.



وكرمت عضوتا مجلس الإدارة: رغد الحمد، وسارة الشريهي؛ المشاركات في الدوري، الذي يعد الأول في تاريخ اتحاد اللعبة من حكمات ومنظمات ومشاركات، بالإضافة إلى تتويج الفريقين الفائزين بالمركزين الثاني والثالث.



وحصل فريق "إيليت" على الفريق المثالي، فيما ذهبت جائزة أفضل مدربة لـ"أمجاد الغامدي" مدربة فريق المجد، وحصلت عبير عبدالرزاق سعيد لاعبة جدة هاندز على جائزة أفضل لاعبة في الدوري، فيما حصلت رحاب المفلح من فريق نجد على أفضل إدارية، ونالت عندليب طهراوي من فريق نجد على هداف البطولة، وأخيرًا حصلت ضحى حجازي من فريق نجد على أفضل حارسة في البطولة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 06:50 PM

في نسخته الأولى.. "نجد" بطلًا لدوري سيدات كرة اليد فيما حل فريق "جدة هاندز" ثالثًا





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توج فاضل آل نمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فريق "نجد" بلقب دوري السيدات الأول لكرة اليد، الذي نظمه اتحاد اللعبة ممثلًا في اللجنة النسائية.



وجاء تتويج فريق "نجد" بعد فوزه في اللقاء الختامي للبطولة، والذي أقيم اليوم الخميس على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض بنتيجة 7-3 على فريق "نجد المستقبل"، فيما حل فريق "جدة هاندز" في المركز الثالث عقب فوزه على فريق الهمة 11-2.



وكرمت عضوتا مجلس الإدارة: رغد الحمد، وسارة الشريهي؛ المشاركات في الدوري، الذي يعد الأول في تاريخ اتحاد اللعبة من حكمات ومنظمات ومشاركات، بالإضافة إلى تتويج الفريقين الفائزين بالمركزين الثاني والثالث.



وحصل فريق "إيليت" على الفريق المثالي، فيما ذهبت جائزة أفضل مدربة لـ"أمجاد الغامدي" مدربة فريق المجد، وحصلت عبير عبدالرزاق سعيد لاعبة جدة هاندز على جائزة أفضل لاعبة في الدوري، فيما حصلت رحاب المفلح من فريق نجد على أفضل إدارية، ونالت عندليب طهراوي من فريق نجد على هداف البطولة، وأخيرًا حصلت ضحى حجازي من فريق نجد على أفضل حارسة في البطولة.