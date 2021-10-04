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بعد صيادي اليمن.. شاهد حوتاً يحوّل رجلاً فقيراً إلى "مليونير"

حكاية "العنبر" تتكرّر في تايلاند

للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، يحوّل حوت حياة صياد فقير إلى "مليونير"، فبعد مجموعة من الصيادين في اليمن، جاء الدور على رجل تايلاندي، ليعثر على مادة العنبر في قيء أحد الحيتان، وتتغير حياة الرجل نهائياً.

وحسب تقرير مصور لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، عثر صياد تايلاندي يُدعى نارونج بيتشارات؛ على 30 كيلو جراماً من العنبر في قيء للحيتان على شاطئ محافظة سورات ثاني، يقدر ثمنها بنحو مليون دولار أميركي.

وروى "نارونج"؛ قصة عثوره على العنبر، وقال: إنه عند عودته من رحلة صيد، رأى ما يشبه مادة لزجة بلون الكريم تطفو على الشاطئ. فسارع للتحقق مما إذا كانت المادة في الواقع هي قيء الحوت الأسطوري وذات القيمة الفائقة التي لا يمكن لعديد من الصيادين إلا أن يحلموا بالعثور عليها.

ويعد العنبر الموجود في قيء الحوت، المعروف أيضاً باسم "Amber of the Sea"، عنصراً أساسياً في صناعة العطور، نظراً لقُدرته على الاحتفاظ بالرائحة لمدة طويلة، وبالتالي فإن المادة مرغوبة للغاية من قِبل الشركات المصنعة، ويبلغ سعر الكيلو جرام من العنبر ما بين 27 إلى 42 ألف دولار أمريكي، حسب جودته.

جديرٌ بالذكر، أن الصيادين اعتادوا البحث عن حيتان العنبر من أجل الحصول على القيء، إلى أن دخلت قوانين حماية الحيتان حيز التنفيذ.

وفي شهر يونيو الماضي، كانت مجموعة من الصيادين الفقراء باليمن، قد عثرت على كنز ثمين تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار أمريكي، في قيء الحوت الذي وجدوه نافقاً على أحد الشواطئ.

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بعد صيادي اليمن.. شاهد حوتاً يحوّل رجلاً فقيراً إلى "مليونير"
سبق

للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، يحوّل حوت حياة صياد فقير إلى "مليونير"، فبعد مجموعة من الصيادين في اليمن، جاء الدور على رجل تايلاندي، ليعثر على مادة العنبر في قيء أحد الحيتان، وتتغير حياة الرجل نهائياً.

وحسب تقرير مصور لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، عثر صياد تايلاندي يُدعى نارونج بيتشارات؛ على 30 كيلو جراماً من العنبر في قيء للحيتان على شاطئ محافظة سورات ثاني، يقدر ثمنها بنحو مليون دولار أميركي.

وروى "نارونج"؛ قصة عثوره على العنبر، وقال: إنه عند عودته من رحلة صيد، رأى ما يشبه مادة لزجة بلون الكريم تطفو على الشاطئ. فسارع للتحقق مما إذا كانت المادة في الواقع هي قيء الحوت الأسطوري وذات القيمة الفائقة التي لا يمكن لعديد من الصيادين إلا أن يحلموا بالعثور عليها.

ويعد العنبر الموجود في قيء الحوت، المعروف أيضاً باسم "Amber of the Sea"، عنصراً أساسياً في صناعة العطور، نظراً لقُدرته على الاحتفاظ بالرائحة لمدة طويلة، وبالتالي فإن المادة مرغوبة للغاية من قِبل الشركات المصنعة، ويبلغ سعر الكيلو جرام من العنبر ما بين 27 إلى 42 ألف دولار أمريكي، حسب جودته.

جديرٌ بالذكر، أن الصيادين اعتادوا البحث عن حيتان العنبر من أجل الحصول على القيء، إلى أن دخلت قوانين حماية الحيتان حيز التنفيذ.

وفي شهر يونيو الماضي، كانت مجموعة من الصيادين الفقراء باليمن، قد عثرت على كنز ثمين تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار أمريكي، في قيء الحوت الذي وجدوه نافقاً على أحد الشواطئ.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
12:34 PM

بعد صيادي اليمن.. شاهد حوتاً يحوّل رجلاً فقيراً إلى "مليونير"

حكاية "العنبر" تتكرّر في تايلاند

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أيمن حسن - الرياض
5
16,395

للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، يحوّل حوت حياة صياد فقير إلى "مليونير"، فبعد مجموعة من الصيادين في اليمن، جاء الدور على رجل تايلاندي، ليعثر على مادة العنبر في قيء أحد الحيتان، وتتغير حياة الرجل نهائياً.

وحسب تقرير مصور لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، عثر صياد تايلاندي يُدعى نارونج بيتشارات؛ على 30 كيلو جراماً من العنبر في قيء للحيتان على شاطئ محافظة سورات ثاني، يقدر ثمنها بنحو مليون دولار أميركي.

وروى "نارونج"؛ قصة عثوره على العنبر، وقال: إنه عند عودته من رحلة صيد، رأى ما يشبه مادة لزجة بلون الكريم تطفو على الشاطئ. فسارع للتحقق مما إذا كانت المادة في الواقع هي قيء الحوت الأسطوري وذات القيمة الفائقة التي لا يمكن لعديد من الصيادين إلا أن يحلموا بالعثور عليها.

ويعد العنبر الموجود في قيء الحوت، المعروف أيضاً باسم "Amber of the Sea"، عنصراً أساسياً في صناعة العطور، نظراً لقُدرته على الاحتفاظ بالرائحة لمدة طويلة، وبالتالي فإن المادة مرغوبة للغاية من قِبل الشركات المصنعة، ويبلغ سعر الكيلو جرام من العنبر ما بين 27 إلى 42 ألف دولار أمريكي، حسب جودته.

جديرٌ بالذكر، أن الصيادين اعتادوا البحث عن حيتان العنبر من أجل الحصول على القيء، إلى أن دخلت قوانين حماية الحيتان حيز التنفيذ.

وفي شهر يونيو الماضي، كانت مجموعة من الصيادين الفقراء باليمن، قد عثرت على كنز ثمين تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار أمريكي، في قيء الحوت الذي وجدوه نافقاً على أحد الشواطئ.

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