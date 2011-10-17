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"تحكُّم" تفتتح جناحها الخاص في معرض جيتكس 2021

حلول مبتكرة لمستقبل آمن.. في جناحها الخاص رقم SA-A1

أطلقت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم"، ضمن مشاركتها صباح اليوم في افتتاح معرض جيتيكس دبي 2021، المقام من 17 إلى 21 من أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، حزمة من البرامج والحلول التقنية المتقدمة، في جناحها الخاص رقم (SA-A1) بقاعة الحكومات.

ويعدّ معرض جيتكس دبي من أهم الفعاليات في مجال التقنية والتكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم؛ بصفته ملتقىً دولياً لقادة الشركات وروّاد الأعمال؛ بُغيةَ تبادل الخبرات والمعرفة وعقد الصفقات التجارية.

وتعتزم شركة "تحكّم" خلالَ مشاركتها على مدى أيام المعرض الخمسة، إظهار قدراتِها في مجال السلامة العامة والتنقّل الذكي من خلال عرض منتجات جديدة وتقنيات مبتكرة، مثل: حلول المدن الذكية، حلول الوقوف الذكي للسيارات، تقنيات برنامج السلامة المرورية، بالإضافة إلى "الحاسوب الفائق".

يشار إلى أن شركة "تحكم" أسست عام 2015، وتغطي المناطق السعودية الـ13 بـخدمات السلامة العامة والتنقل الذكي، وتسهم الحلول المقدمة من "تحكم" عبر نماذج الذكاء الاصطناعي، في وضعها كشريك مفضّل للمدن الذكية والآمنة. هذا وتدعوا شركة تحكم شركائها والمهتمين بما تقدمه من حلول وتقنيات إلى زيارة منصة عرض الشركة في قاعة الشيخ سعيد على أرض جيتكس، بمركز دبي التجاري العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تحكُّم" تفتتح جناحها الخاص في معرض جيتكس 2021
سبق

أطلقت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم"، ضمن مشاركتها صباح اليوم في افتتاح معرض جيتيكس دبي 2021، المقام من 17 إلى 21 من أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، حزمة من البرامج والحلول التقنية المتقدمة، في جناحها الخاص رقم (SA-A1) بقاعة الحكومات.

ويعدّ معرض جيتكس دبي من أهم الفعاليات في مجال التقنية والتكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم؛ بصفته ملتقىً دولياً لقادة الشركات وروّاد الأعمال؛ بُغيةَ تبادل الخبرات والمعرفة وعقد الصفقات التجارية.

وتعتزم شركة "تحكّم" خلالَ مشاركتها على مدى أيام المعرض الخمسة، إظهار قدراتِها في مجال السلامة العامة والتنقّل الذكي من خلال عرض منتجات جديدة وتقنيات مبتكرة، مثل: حلول المدن الذكية، حلول الوقوف الذكي للسيارات، تقنيات برنامج السلامة المرورية، بالإضافة إلى "الحاسوب الفائق".

يشار إلى أن شركة "تحكم" أسست عام 2015، وتغطي المناطق السعودية الـ13 بـخدمات السلامة العامة والتنقل الذكي، وتسهم الحلول المقدمة من "تحكم" عبر نماذج الذكاء الاصطناعي، في وضعها كشريك مفضّل للمدن الذكية والآمنة. هذا وتدعوا شركة تحكم شركائها والمهتمين بما تقدمه من حلول وتقنيات إلى زيارة منصة عرض الشركة في قاعة الشيخ سعيد على أرض جيتكس، بمركز دبي التجاري العالمي.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
03:48 PM

"تحكُّم" تفتتح جناحها الخاص في معرض جيتكس 2021

حلول مبتكرة لمستقبل آمن.. في جناحها الخاص رقم SA-A1

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم"، ضمن مشاركتها صباح اليوم في افتتاح معرض جيتيكس دبي 2021، المقام من 17 إلى 21 من أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، حزمة من البرامج والحلول التقنية المتقدمة، في جناحها الخاص رقم (SA-A1) بقاعة الحكومات.

ويعدّ معرض جيتكس دبي من أهم الفعاليات في مجال التقنية والتكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم؛ بصفته ملتقىً دولياً لقادة الشركات وروّاد الأعمال؛ بُغيةَ تبادل الخبرات والمعرفة وعقد الصفقات التجارية.

وتعتزم شركة "تحكّم" خلالَ مشاركتها على مدى أيام المعرض الخمسة، إظهار قدراتِها في مجال السلامة العامة والتنقّل الذكي من خلال عرض منتجات جديدة وتقنيات مبتكرة، مثل: حلول المدن الذكية، حلول الوقوف الذكي للسيارات، تقنيات برنامج السلامة المرورية، بالإضافة إلى "الحاسوب الفائق".

يشار إلى أن شركة "تحكم" أسست عام 2015، وتغطي المناطق السعودية الـ13 بـخدمات السلامة العامة والتنقل الذكي، وتسهم الحلول المقدمة من "تحكم" عبر نماذج الذكاء الاصطناعي، في وضعها كشريك مفضّل للمدن الذكية والآمنة. هذا وتدعوا شركة تحكم شركائها والمهتمين بما تقدمه من حلول وتقنيات إلى زيارة منصة عرض الشركة في قاعة الشيخ سعيد على أرض جيتكس، بمركز دبي التجاري العالمي.

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