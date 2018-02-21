أكثر من ٣٠ صورة تاريخية لخيبر.. التاريخ والنخيل والعيون تبهر زوار الجنادرية

تأخذ زوارها في جولة تاريخية بين الحصون والقلاع الأثرية على مرّ السنين

يشاهد زائر بيت المدينة المنورة في الجنادرية جناح مجموعة مصوري خيبر المجموعة الشبابية من أبناء وبنات خيبر؛ للتعريف بخيبر وتاريخها وتراثهاوموروثها الشعبي.

وتعرض المجموعة من خلال جناحها عددا من الصور الفوتوغرافية والأفلام الوثائقية للمواقع التاريخية والتراثية والسياحية بمحافظة خيبر ، لتأخذ زوارها فيجولة تاريخية بين الحصون الاثرية والقلاع الصامدة على مرّ السنين ، من ضمنها صور الحصون القائمة حتى وقتنا الحاضر وهي حصن القموص وحصن الروانوحصن الوطيح.

ويطلع زائر الجناح على تصوير جوي من جوجل ايرث لمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من يثرب الى خيبر والمواقع التي تمركز فيها الجيش والمعارك التيخاضها الرسول صلى الله عليه وسلم بغزوة خيبر.

وأكد محمد الهمش مؤسس رابطة مصوري خيبر أن خيبر تحتضن حصونا أثرية وقلاعا تاريخية ، وأكثر ما يميز حلاوة تمرها المياه العذبة التي يُسقى منهاحيث تملك خيبر أكثر من ٣٠٠ عين جارية تجعل من خيبر جنة خضراء تسّر الناظرين مع عمرها الكبير وعصورها الماضية يتجدد خضارها يوم بعد الآخر وذلكبفضل الله ثم بفضل العيون الجارية والسدود الأثرية المحيطة بالمنطقة.

وأوضح "الهمش" أن أكثر ما يستوقف الزوار لذلك الجناح صور للقمم البركانية التي تملكها خيبر ، والتي فاق ارتفاعها ٢٣٠٠ متر فوق سطح البحر لتسحرالجميع بدرجة حرارتها المنخفضة صيفاً والتي لا تتجاوز ٢٥ درجة مئوية.