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خام برنت يقفز فوق الـ٧١ دولارًا في أعلى ارتفاع منذ حرب الخليج

العقود الآجلة ارتفعت أكثر من 19٪ عقب استهداف معمليْ أرامكو

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًّا على خلفية الهجوم على منشأتين نفطيتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر 14 سبتمبر.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولارًا للبرميل؛ بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15% إلى 63.34 دولارًا للبرميل.
ووفق "روسيا اليوم"، يعتبر هذا الارتفاع في أسعار النفط، هو الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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خام برنت يقفز فوق الـ٧١ دولارًا في أعلى ارتفاع منذ حرب الخليج
سبق

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًّا على خلفية الهجوم على منشأتين نفطيتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر 14 سبتمبر.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولارًا للبرميل؛ بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15% إلى 63.34 دولارًا للبرميل.
ووفق "روسيا اليوم"، يعتبر هذا الارتفاع في أسعار النفط، هو الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
08:31 AM

خام برنت يقفز فوق الـ٧١ دولارًا في أعلى ارتفاع منذ حرب الخليج

العقود الآجلة ارتفعت أكثر من 19٪ عقب استهداف معمليْ أرامكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًّا على خلفية الهجوم على منشأتين نفطيتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر 14 سبتمبر.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولارًا للبرميل؛ بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15% إلى 63.34 دولارًا للبرميل.
ووفق "روسيا اليوم"، يعتبر هذا الارتفاع في أسعار النفط، هو الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991.

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