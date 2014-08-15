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أمير جازان يتفقد المشروعات ويستمع لاحتياجات المواطنين بمحافظة فيفاء

التقى مشايخ وعرائف القبائل.. ووجّه بمتابعة الخدمات وإنجازها

زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، اليوم، محافظة فيفاء، حيث كان في استقباله شيخ شمل قبائل فيفاء، الشيخ علي بن حسن الفيفي، ومحافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، وذلك بحضور المستشار بوزارة العدل رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري وعددٍ من المسؤولين من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

وتفصيلاً، تأتي الزيارة ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها الأمير محمد بن ناصر لمحافظات المنطقة، حيث التقى عددًا من مشايخ وعرائف قبائل فيفاء واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وتوفير أبرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها بالمناطق الجبلية.

ووجّه بمتابعة المشروعات، والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مثمنًا دور المواطنين في التعاون مع كل الإدارات لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع.

وقام أمير جازان بجولة ميدانية وقف خلالها على عددٍ من المشروعات البلدية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة فيفاء واستمع إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات من محافظ فيفاء ومن مسؤولي الجهات المعنية، وذلك بما يعود على المواطنين والأهالي بالنفع والفائدة تنمويًا.

ونوه في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشروعات تنموية وخدمية والتي تأتي بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يتفقد المشروعات ويستمع لاحتياجات المواطنين بمحافظة فيفاء
سبق

زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، اليوم، محافظة فيفاء، حيث كان في استقباله شيخ شمل قبائل فيفاء، الشيخ علي بن حسن الفيفي، ومحافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، وذلك بحضور المستشار بوزارة العدل رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري وعددٍ من المسؤولين من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

وتفصيلاً، تأتي الزيارة ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها الأمير محمد بن ناصر لمحافظات المنطقة، حيث التقى عددًا من مشايخ وعرائف قبائل فيفاء واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وتوفير أبرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها بالمناطق الجبلية.

ووجّه بمتابعة المشروعات، والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مثمنًا دور المواطنين في التعاون مع كل الإدارات لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع.

وقام أمير جازان بجولة ميدانية وقف خلالها على عددٍ من المشروعات البلدية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة فيفاء واستمع إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات من محافظ فيفاء ومن مسؤولي الجهات المعنية، وذلك بما يعود على المواطنين والأهالي بالنفع والفائدة تنمويًا.

ونوه في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشروعات تنموية وخدمية والتي تأتي بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله-.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
09:29 PM

أمير جازان يتفقد المشروعات ويستمع لاحتياجات المواطنين بمحافظة فيفاء

التقى مشايخ وعرائف القبائل.. ووجّه بمتابعة الخدمات وإنجازها

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، اليوم، محافظة فيفاء، حيث كان في استقباله شيخ شمل قبائل فيفاء، الشيخ علي بن حسن الفيفي، ومحافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، وذلك بحضور المستشار بوزارة العدل رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري وعددٍ من المسؤولين من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

وتفصيلاً، تأتي الزيارة ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها الأمير محمد بن ناصر لمحافظات المنطقة، حيث التقى عددًا من مشايخ وعرائف قبائل فيفاء واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وتوفير أبرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها بالمناطق الجبلية.

ووجّه بمتابعة المشروعات، والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مثمنًا دور المواطنين في التعاون مع كل الإدارات لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع.

وقام أمير جازان بجولة ميدانية وقف خلالها على عددٍ من المشروعات البلدية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة فيفاء واستمع إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات من محافظ فيفاء ومن مسؤولي الجهات المعنية، وذلك بما يعود على المواطنين والأهالي بالنفع والفائدة تنمويًا.

ونوه في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشروعات تنموية وخدمية والتي تأتي بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله-.

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