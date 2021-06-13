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"الحج والعمرة": التسجيل المسبق شرط لاصطحاب المرأة محرمها في الحج

عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل.. وأتاحت 4 فئات

أفادت وزارة الحج والعمرة بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم أو بدون محرم، فيما يتوجب عند التسجيل بمحرم إدخال معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجل مسبقاً عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لهذا العام 1442هـ.

وأتاحت الوزارة 4 فئات للمحرم، هم؛ الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن، شريطة أن يكون المحرم قد سجل مسبقاً بطلب منفصل.

جاء ذلك في رد مركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة على أسئلة المغردات، حول الآلية المتعلقة بتسجيل المحرم عند الذهاب للحج، فيما أكدت الوزارة أنه يحق للمرأة التسجيل دون محرم.

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"الحج والعمرة": التسجيل المسبق شرط لاصطحاب المرأة محرمها في الحج
سبق

أفادت وزارة الحج والعمرة بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم أو بدون محرم، فيما يتوجب عند التسجيل بمحرم إدخال معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجل مسبقاً عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لهذا العام 1442هـ.

وأتاحت الوزارة 4 فئات للمحرم، هم؛ الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن، شريطة أن يكون المحرم قد سجل مسبقاً بطلب منفصل.

جاء ذلك في رد مركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة على أسئلة المغردات، حول الآلية المتعلقة بتسجيل المحرم عند الذهاب للحج، فيما أكدت الوزارة أنه يحق للمرأة التسجيل دون محرم.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:03 PM

"الحج والعمرة": التسجيل المسبق شرط لاصطحاب المرأة محرمها في الحج

عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل.. وأتاحت 4 فئات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,079

أفادت وزارة الحج والعمرة بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم أو بدون محرم، فيما يتوجب عند التسجيل بمحرم إدخال معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجل مسبقاً عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لهذا العام 1442هـ.

وأتاحت الوزارة 4 فئات للمحرم، هم؛ الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن، شريطة أن يكون المحرم قد سجل مسبقاً بطلب منفصل.

جاء ذلك في رد مركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة على أسئلة المغردات، حول الآلية المتعلقة بتسجيل المحرم عند الذهاب للحج، فيما أكدت الوزارة أنه يحق للمرأة التسجيل دون محرم.

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