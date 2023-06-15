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طالبوا بسرعة التعامل.. أهالٍ بالأفلاج: "مستودع مواد كيميائية" في حَيِّنا!

ناقوس خطر يقلقهم على صحة المسنين والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة

حوّلت عمالةٌ منزلًا بحي سكني في محافظة الأفلاج يكتظ بالسكان، إلى مستودع تخزين مواد كيميائية ومطهرات، وسط قلق الأهالي من ذلك التصرف الذي لم تحرك حياله الجهات المختصة أي موقف؛ على حد قولهم.

وأكد أهالي حي الغربية في محافظة الأفلاج، تحويل عمالة منزل وسط الحي لمستودع مواد كيميائية ومطهرات، مشيرين إلى أن ذلك التصرف يقلقهم لخطورة المواد التي يتم تخزينها على صحة المسنين والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة؛ الأمر الذي دفعهم إلى التواصل مع عدد من الجهات المختصة لمعالجة الموقف ولكن دون جدوى.

وطالَبَ الأهالي الجهات المسؤولة بسرعة معالجة الموقف ونقل المستودع إلى مكان آخر؛ لحماية أنفسهم من خطورة تلك المواد الكيميائية التي أصبحت تشكل هاجس قلق للعديد من سكان الحي.

محافظة الأفلاج مواد كيميائية

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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طالبوا بسرعة التعامل.. أهالٍ بالأفلاج: "مستودع مواد كيميائية" في حَيِّنا!
سبق

حوّلت عمالةٌ منزلًا بحي سكني في محافظة الأفلاج يكتظ بالسكان، إلى مستودع تخزين مواد كيميائية ومطهرات، وسط قلق الأهالي من ذلك التصرف الذي لم تحرك حياله الجهات المختصة أي موقف؛ على حد قولهم.

وأكد أهالي حي الغربية في محافظة الأفلاج، تحويل عمالة منزل وسط الحي لمستودع مواد كيميائية ومطهرات، مشيرين إلى أن ذلك التصرف يقلقهم لخطورة المواد التي يتم تخزينها على صحة المسنين والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة؛ الأمر الذي دفعهم إلى التواصل مع عدد من الجهات المختصة لمعالجة الموقف ولكن دون جدوى.

وطالَبَ الأهالي الجهات المسؤولة بسرعة معالجة الموقف ونقل المستودع إلى مكان آخر؛ لحماية أنفسهم من خطورة تلك المواد الكيميائية التي أصبحت تشكل هاجس قلق للعديد من سكان الحي.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:11 AM

طالبوا بسرعة التعامل.. أهالٍ بالأفلاج: "مستودع مواد كيميائية" في حَيِّنا!

ناقوس خطر يقلقهم على صحة المسنين والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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حوّلت عمالةٌ منزلًا بحي سكني في محافظة الأفلاج يكتظ بالسكان، إلى مستودع تخزين مواد كيميائية ومطهرات، وسط قلق الأهالي من ذلك التصرف الذي لم تحرك حياله الجهات المختصة أي موقف؛ على حد قولهم.

وأكد أهالي حي الغربية في محافظة الأفلاج، تحويل عمالة منزل وسط الحي لمستودع مواد كيميائية ومطهرات، مشيرين إلى أن ذلك التصرف يقلقهم لخطورة المواد التي يتم تخزينها على صحة المسنين والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة؛ الأمر الذي دفعهم إلى التواصل مع عدد من الجهات المختصة لمعالجة الموقف ولكن دون جدوى.

وطالَبَ الأهالي الجهات المسؤولة بسرعة معالجة الموقف ونقل المستودع إلى مكان آخر؛ لحماية أنفسهم من خطورة تلك المواد الكيميائية التي أصبحت تشكل هاجس قلق للعديد من سكان الحي.

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