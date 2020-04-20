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"دوائية تبوك" تنتج مليار وحدة دوائية لدعم الاحتياج الطبي في المملكة

تعتمد توفير أحدث الأجهزة وخطوط الإنتاج بأعلى المعايير والمواصفات

تشكّل منطقة تبوك على المستوى الطبي أهمية كبيرة من خلال صناعة الدواء، حيث اضطلعت "شركة تبوك الدوائية" بتأمين ما يربو عن مليار وحدة دوائية تسهم في تأمين احتياج المنشآت الطبية والصيدليات على مستوى المملكة،

وتمثّل جهود الشركة أهمية على خارطة صناعة الدواء في المملكة تحقيقاً للأمن الصحي وتوفر مختلف المستلزمات الطبية لكل القطاعات، والتقت بطاقم العمل الوطني فيها، وتابعت مدى إسهامها في إنتاج أكثر من 350 نوعاً من الأدوية لعلاج أنواع من الأمراض لاسيما المزمنة منها، بجانب أنواع من المضادات الحيوية.

وتعمل "الدوائية" بشكل فاعل على توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية تحقيقاً للأمن الدوائي الوطني، في الوقت الذي تستمر فيه هذه الفترة بالعمل بصورة منتظمة على مدار 24 ساعة.

وتوفر "تبوك الدوائية" بدائل للأدوية الأجنبية، كما تسهم في توطين تكنولوجيا التصنيع الدوائي من خلال توفير أحدث الأجهزة وخطوط الإنتاج، بأعلى المعايير والمواصفات الطبية، وبأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة وبالتالي تقليل الاعتماد على المنتج الخارجي تحقيقاً لأحد أهم أهداف الشركة.

وينتمي 500 كادر سعودي من الجنسين إلى الشركة، موزعين على الإدارات والأقسام بنسبة 48% من إجمالي الموظفين.

شركة تبوك الدوائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دوائية تبوك" تنتج مليار وحدة دوائية لدعم الاحتياج الطبي في المملكة
سبق

تشكّل منطقة تبوك على المستوى الطبي أهمية كبيرة من خلال صناعة الدواء، حيث اضطلعت "شركة تبوك الدوائية" بتأمين ما يربو عن مليار وحدة دوائية تسهم في تأمين احتياج المنشآت الطبية والصيدليات على مستوى المملكة،

وتمثّل جهود الشركة أهمية على خارطة صناعة الدواء في المملكة تحقيقاً للأمن الصحي وتوفر مختلف المستلزمات الطبية لكل القطاعات، والتقت بطاقم العمل الوطني فيها، وتابعت مدى إسهامها في إنتاج أكثر من 350 نوعاً من الأدوية لعلاج أنواع من الأمراض لاسيما المزمنة منها، بجانب أنواع من المضادات الحيوية.

وتعمل "الدوائية" بشكل فاعل على توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية تحقيقاً للأمن الدوائي الوطني، في الوقت الذي تستمر فيه هذه الفترة بالعمل بصورة منتظمة على مدار 24 ساعة.

وتوفر "تبوك الدوائية" بدائل للأدوية الأجنبية، كما تسهم في توطين تكنولوجيا التصنيع الدوائي من خلال توفير أحدث الأجهزة وخطوط الإنتاج، بأعلى المعايير والمواصفات الطبية، وبأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة وبالتالي تقليل الاعتماد على المنتج الخارجي تحقيقاً لأحد أهم أهداف الشركة.

وينتمي 500 كادر سعودي من الجنسين إلى الشركة، موزعين على الإدارات والأقسام بنسبة 48% من إجمالي الموظفين.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
04:05 PM

"دوائية تبوك" تنتج مليار وحدة دوائية لدعم الاحتياج الطبي في المملكة

تعتمد توفير أحدث الأجهزة وخطوط الإنتاج بأعلى المعايير والمواصفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,542

تشكّل منطقة تبوك على المستوى الطبي أهمية كبيرة من خلال صناعة الدواء، حيث اضطلعت "شركة تبوك الدوائية" بتأمين ما يربو عن مليار وحدة دوائية تسهم في تأمين احتياج المنشآت الطبية والصيدليات على مستوى المملكة،

وتمثّل جهود الشركة أهمية على خارطة صناعة الدواء في المملكة تحقيقاً للأمن الصحي وتوفر مختلف المستلزمات الطبية لكل القطاعات، والتقت بطاقم العمل الوطني فيها، وتابعت مدى إسهامها في إنتاج أكثر من 350 نوعاً من الأدوية لعلاج أنواع من الأمراض لاسيما المزمنة منها، بجانب أنواع من المضادات الحيوية.

وتعمل "الدوائية" بشكل فاعل على توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية تحقيقاً للأمن الدوائي الوطني، في الوقت الذي تستمر فيه هذه الفترة بالعمل بصورة منتظمة على مدار 24 ساعة.

وتوفر "تبوك الدوائية" بدائل للأدوية الأجنبية، كما تسهم في توطين تكنولوجيا التصنيع الدوائي من خلال توفير أحدث الأجهزة وخطوط الإنتاج، بأعلى المعايير والمواصفات الطبية، وبأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة وبالتالي تقليل الاعتماد على المنتج الخارجي تحقيقاً لأحد أهم أهداف الشركة.

وينتمي 500 كادر سعودي من الجنسين إلى الشركة، موزعين على الإدارات والأقسام بنسبة 48% من إجمالي الموظفين.

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