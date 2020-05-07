تكساس الأمريكية.. السجن أسبوع لصاحبة صالون تجميل تحدت الإغلاق

حكمت محكمة في ولاية تكساس الأمريكية بالسجن لمدة أسبوع على مالكة صالون تجميل بعدما امتنعت عن وقف أعمالها بموجب القيود المفروضة بسبب وباء كورونا والتي تلزم بتعليق الأعمال غير الأساسية.

"شيلي لوثر"، مالكة صالون "الا مود" في دالاس، حضرت جلسة المحكمة بعد تحدّيها بلاغاً بالتوقف عن العمل وتقييد الحركة.

وقال القاضي إن بإمكانها تجنّب السجن لو اعتذرت عن فعلها "الأناني" وأغلقت الصالون ودفعت غرامة.

لكن لوثر رفضت، قائلة: "إطعام أولادي ليس أنانية"، طبقاً لـ"بي بي سي".

وكان على لوثر الالتزام بالإغلاق حتى يوم الجمعة فقط، لأنّ الولاية تخطط للسماح للصالونات باستئناف مزاولة الأعمال.

وقال القاضي للوثر: "تحكمنا سيادة القانون، لا يمكن للناس أن يقرروا بأنفسهم ما يفعلون وما لا يفعلون".

وأخبر محقق وضابط شرطة المحكمة أنهم رأوا زبائن داخل الصالون، بحسب صحيفة "تكساس تربيون".

وشوهدت لوثر في يوم 25 أبريل خلال تجمع للمطالبة برفع الإغلاق عن الولاية، حاملة البلاغ الذي تلقّته.

وفي الأسبوع الماضي، قالت لمتابعيها بموقع فيسبوك إن من حقها إبقاء الصالون مفتوحًا.

وقالت في قاعة المحكمة للقاضي: "لابد أن أختلف معك سيدي حين تقو ل إنني أنانية، لأن إطعام أطفالي ليس أنانية. لديّ مصففو شعر يجوعون لأنهم يفضلون إطعام أطفالهم".

وتابعت: "لذا سيدي، إذا كنت تعتقد أن القانون أهم من إطعام الأطفال، فالرجاء المضي قدمًا في قرارك. لكن لن أغلق الصالون".