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القبض على مواطنَين يقومان بترويج 17500 قرص أمفيتامين مخدر

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة

أفاد المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما للنيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مواطنَين يقومان بترويج 17500 قرص أمفيتامين مخدر
سبق

أفاد المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما للنيابة العامة.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
04:36 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
05:29 PM

القبض على مواطنَين يقومان بترويج 17500 قرص أمفيتامين مخدر

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.

وقال "النجيدي": تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما للنيابة العامة.

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