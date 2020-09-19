القبض على مواطنَين يقومان بترويج 17500 قرص أمفيتامين مخدر
اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة
أفاد المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.
وقال "النجيدي": تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما للنيابة العامة.
القبض على مواطنَين يقومان بترويج 17500 قرص أمفيتامين مخدر
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-19
أفاد المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.
وقال "النجيدي": تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما للنيابة العامة.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
04:36 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
05:29 PM
القبض على مواطنَين يقومان بترويج 17500 قرص أمفيتامين مخدر
اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة
أفاد المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنَين قاما بترويج 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة.
وقال "النجيدي": تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما للنيابة العامة.