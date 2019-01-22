عشاقه في العالم ينظرون.. "كرنفال الداير للبن" ينطلق بـ 50 فعالية مميزة

معارض منوّعة وقافلة وجهات.. "150 مزارعاً وأبحاث علمية ودعم دولي"

بالتزامن مع إطلاق وزارة الثقافة تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية 2022"، تشهد اليوم منطقة جازان كرنفالاً مختلفاً من نوعه، وتحديداً في أقصى جبالها الشرقية؛ حيث محافظة الدائر بني مالك.

ويقول محبو القهوة إن أنواعها كثيرة، منها بُن الهرري، واللقمي من إثيوبيا، والقهوة اليمنية، ومنها الخولاني والقطما، وكذلك القهوة الصينية والبرازيلية، وأنواع هندية، مشيرين إلى أن القهوة العربية السعودية بدأت بالعودة للصدارة في ضبط المزاج العالمي عبر جبال جازان.

وعن زراعة البُن في جبال جازان، فقد بدأ البن باقتحام السوق العالمية انطلاقاً من مهرجان الجنادرية عام 1431هـ؛ لتبدأ بعده قصة العودة إلى أسواق البن بعدما تضاءلت هذه التجارة في مرتفعات الداير بني مالك وفيفاء والريث والمراكز التابعة لها على ارتفاع 1700 - 2150م فوق سطح البحر الأحمر؛ كون هذه المواقع تعد بيئة خصبة ومناسبة لزراعة مثل هذا البُن المطلوب عالميًّا.

وعلى مستوى المهرجان المحلي الذي تقيمه محافظة الداير بني مالك للبن المحلي، فقد وصلت إيرادات المهرجان من البُن فقط في أحد المواسم السابقة إلى نحو 6 ملايين ريال، وهو الرقم الذي يؤكّد أهمية أسواق البُن الذي يعد من السلع الأكثر تداولاً عالميًّا.

وكان لتميز البُن الذي تنتجه جبال الداير وفيفاء وغيرهما من جبال منطقة جازان سبب في اتجاه شركات متخصصة في مجال البن، إلى إعلان منتجات جبال جازان في زوايا خاصة بها، بوصفها أحد أهم منتجات القهوة العالمية، ومن ذلك ما عمل عليه موقع متخصص، يشير إلى قهوة جبال الداير الأصيلة ذات الجودة المرتفعة، ويستعرضها على منصته العالمية.

ويرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، اليوم، حفل افتتاح فعاليات مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع، الذي تنظمه محافظة الداير بني مالك، وذلك بمقر المهرجان في المحافظة.

وأوضح محافظ الداير المشرف العام على المهرجان، نايف بن لبدة؛ أن اللجان كافة أنهت أعمالها لإنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه من خلال نسخة هذا العام التي تتزامن مع عام القهوة السعودية الذي أطلقته وزارة الثقافة، مشيرًا إلى تنوع فعاليات المهرجان التي تشمل أكثر من 50 فعالية بين برامج تراثية ورياضية وشعبية، إضافة إلى مشاركة 150 مزارعًا من مزارعي البن ومعارض الجهات الحكومية، وكذلك القافلة الزراعية التي تنفّذها وزارة البيئة والمياه والزراعة لأول مرة في منطقة جازان.

بدوره، بيّن رئيس مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع، الدكتور مفرح المالكي؛ أن المهرجان يحظى بدعم من وزارة البيئة والزراعة والمياه ووزارة الثقافة، وكذلك من شركتَي أرامكو وسابك وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية وعدد من الشركات والجمعيات، كما ستشارك في المهرجان شركات عالمية.