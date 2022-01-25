"الرشيد": أكثر من 5 آلاف سعودي يعملون في تخصصات مهمة في "النفط والغاز"

على هامش مشاركة مجموعة الرشيد في "اكتفاء 2022" بتنظيم أرامكو السعودية

تشارك مجموعة الرشيد في المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية وافتتح الأحد تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية وبحضور وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسئولين وكبرى الشركات العالمية.

وتستعرض المجموعة خلال مشاركتها تاريخها الطويل في توطين الصناعة وجلب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المملكة، ودعم المحتوى المحلي عبر تشجيع الصناعة السعودية وجلب التقنيات الحديثة ورفع نسبة التوطين وجلب أهم الكفاءات العالمية للمملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الرشيد رشيد بن عبدالله الرشيد: المجموعة يبلغ عدد موظفيها السعوديين أكثر من خمسة آلاف موظف، يعملون في العديد من التخصصات، بينها تخصصات مهمة في صناعة النفط والغاز، كما أن العديد من الموظفين تحولوا إلى مستثمرين في بعض جزئيات صناعة النفط، وحصلوا من المجموعة على دعم كامل من أجل تعزيز المحتوى المحلي.

وأضاف: "اكتفاء" برنامج رائع جاء مواكباً لأهداف المجموعة، وبالتالي عملنا على دعم البرنامج منذ انطلاقته، واستعراض تجاربنا الطويلة من خلاله في مجال تعزيز المحتوى المحلي والصناعة السعودية ودعم الكوادر الوطنية وتمكينها.

ويسلّط منتدى "اكتفاء"، الذي يُعقد تحت شعار "تمهيد الطريق للنجاح الاقتصادي"، الضوء على كيفية استمرار الشراكات مع أكثر شركات الطاقة واللوجستيات والتصنيع نجاحًا في العالم، وفرص تعزيز بيئة النظام التجاري المحلي، وتمكين الإمداد الموثوق للطاقة للعالم.