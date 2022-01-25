النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4541 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5212 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الرشيد": أكثر من 5 آلاف سعودي يعملون في تخصصات مهمة في "النفط والغاز"

على هامش مشاركة مجموعة الرشيد في "اكتفاء 2022" بتنظيم أرامكو السعودية

تشارك مجموعة الرشيد في المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية وافتتح الأحد تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية وبحضور وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسئولين وكبرى الشركات العالمية.

وتستعرض المجموعة خلال مشاركتها تاريخها الطويل في توطين الصناعة وجلب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المملكة، ودعم المحتوى المحلي عبر تشجيع الصناعة السعودية وجلب التقنيات الحديثة ورفع نسبة التوطين وجلب أهم الكفاءات العالمية للمملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الرشيد رشيد بن عبدالله الرشيد: المجموعة يبلغ عدد موظفيها السعوديين أكثر من خمسة آلاف موظف، يعملون في العديد من التخصصات، بينها تخصصات مهمة في صناعة النفط والغاز، كما أن العديد من الموظفين تحولوا إلى مستثمرين في بعض جزئيات صناعة النفط، وحصلوا من المجموعة على دعم كامل من أجل تعزيز المحتوى المحلي.

وأضاف: "اكتفاء" برنامج رائع جاء مواكباً لأهداف المجموعة، وبالتالي عملنا على دعم البرنامج منذ انطلاقته، واستعراض تجاربنا الطويلة من خلاله في مجال تعزيز المحتوى المحلي والصناعة السعودية ودعم الكوادر الوطنية وتمكينها.

ويسلّط منتدى "اكتفاء"، الذي يُعقد تحت شعار "تمهيد الطريق للنجاح الاقتصادي"، الضوء على كيفية استمرار الشراكات مع أكثر شركات الطاقة واللوجستيات والتصنيع نجاحًا في العالم، وفرص تعزيز بيئة النظام التجاري المحلي، وتمكين الإمداد الموثوق للطاقة للعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرشيد": أكثر من 5 آلاف سعودي يعملون في تخصصات مهمة في "النفط والغاز"
سبق

تشارك مجموعة الرشيد في المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية وافتتح الأحد تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية وبحضور وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسئولين وكبرى الشركات العالمية.

وتستعرض المجموعة خلال مشاركتها تاريخها الطويل في توطين الصناعة وجلب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المملكة، ودعم المحتوى المحلي عبر تشجيع الصناعة السعودية وجلب التقنيات الحديثة ورفع نسبة التوطين وجلب أهم الكفاءات العالمية للمملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الرشيد رشيد بن عبدالله الرشيد: المجموعة يبلغ عدد موظفيها السعوديين أكثر من خمسة آلاف موظف، يعملون في العديد من التخصصات، بينها تخصصات مهمة في صناعة النفط والغاز، كما أن العديد من الموظفين تحولوا إلى مستثمرين في بعض جزئيات صناعة النفط، وحصلوا من المجموعة على دعم كامل من أجل تعزيز المحتوى المحلي.

وأضاف: "اكتفاء" برنامج رائع جاء مواكباً لأهداف المجموعة، وبالتالي عملنا على دعم البرنامج منذ انطلاقته، واستعراض تجاربنا الطويلة من خلاله في مجال تعزيز المحتوى المحلي والصناعة السعودية ودعم الكوادر الوطنية وتمكينها.

ويسلّط منتدى "اكتفاء"، الذي يُعقد تحت شعار "تمهيد الطريق للنجاح الاقتصادي"، الضوء على كيفية استمرار الشراكات مع أكثر شركات الطاقة واللوجستيات والتصنيع نجاحًا في العالم، وفرص تعزيز بيئة النظام التجاري المحلي، وتمكين الإمداد الموثوق للطاقة للعالم.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:20 PM

"الرشيد": أكثر من 5 آلاف سعودي يعملون في تخصصات مهمة في "النفط والغاز"

على هامش مشاركة مجموعة الرشيد في "اكتفاء 2022" بتنظيم أرامكو السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,366

تشارك مجموعة الرشيد في المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية وافتتح الأحد تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية وبحضور وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسئولين وكبرى الشركات العالمية.

وتستعرض المجموعة خلال مشاركتها تاريخها الطويل في توطين الصناعة وجلب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المملكة، ودعم المحتوى المحلي عبر تشجيع الصناعة السعودية وجلب التقنيات الحديثة ورفع نسبة التوطين وجلب أهم الكفاءات العالمية للمملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الرشيد رشيد بن عبدالله الرشيد: المجموعة يبلغ عدد موظفيها السعوديين أكثر من خمسة آلاف موظف، يعملون في العديد من التخصصات، بينها تخصصات مهمة في صناعة النفط والغاز، كما أن العديد من الموظفين تحولوا إلى مستثمرين في بعض جزئيات صناعة النفط، وحصلوا من المجموعة على دعم كامل من أجل تعزيز المحتوى المحلي.

وأضاف: "اكتفاء" برنامج رائع جاء مواكباً لأهداف المجموعة، وبالتالي عملنا على دعم البرنامج منذ انطلاقته، واستعراض تجاربنا الطويلة من خلاله في مجال تعزيز المحتوى المحلي والصناعة السعودية ودعم الكوادر الوطنية وتمكينها.

ويسلّط منتدى "اكتفاء"، الذي يُعقد تحت شعار "تمهيد الطريق للنجاح الاقتصادي"، الضوء على كيفية استمرار الشراكات مع أكثر شركات الطاقة واللوجستيات والتصنيع نجاحًا في العالم، وفرص تعزيز بيئة النظام التجاري المحلي، وتمكين الإمداد الموثوق للطاقة للعالم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,902
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,695
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة