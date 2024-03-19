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"هدف": 164 برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد في تخصصات مهنية عبر "دروب"

لتأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين وتطوير مهاراتهم

تُقدم المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 164 برنامجًا وجلسة تدريبية عن بُعد، في العديد من التخصصات؛ بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعالة؛ وذلك من خلال رابط المنصة doroob.sa.

وتعمل المنصة على تطوير مهارات المستفيدين في مختلف المجالات مثل: (اللغة الإنجليزية، والتقنية وعلوم الحاسب الآلي، ومهارات التواصل وخدمة العملاء، والقيادة والإدارة)، كما تقدم برامج تدريبية متخصصة في الأنشطة المستهدفة في التوطين، وفي التخصصات المطلوبة في سوق العمل؛ كأمن المعلومات، وتحليل البيانات، والتسويق والإدارة المالية، وإدارة الأعمال، والمشاريع والفعاليات، وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل؛ لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج المنصة منذ انطلاقها في ديسمبر 2014م حتى شهر مارس الجاري، نحو 1.8 مليون مستفيد ومستفيدة، وأكمل المستفيدون أكثر من 21 مليون برنامج تدريبي.

وتعد منصة "دروب" مرتكزًا رئيسيًّا في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني؛ انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم عليه، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومَن هم على رأس العمل الذين يسعوْن إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني دروب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": 164 برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد في تخصصات مهنية عبر "دروب"
سبق

تُقدم المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 164 برنامجًا وجلسة تدريبية عن بُعد، في العديد من التخصصات؛ بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعالة؛ وذلك من خلال رابط المنصة doroob.sa.

وتعمل المنصة على تطوير مهارات المستفيدين في مختلف المجالات مثل: (اللغة الإنجليزية، والتقنية وعلوم الحاسب الآلي، ومهارات التواصل وخدمة العملاء، والقيادة والإدارة)، كما تقدم برامج تدريبية متخصصة في الأنشطة المستهدفة في التوطين، وفي التخصصات المطلوبة في سوق العمل؛ كأمن المعلومات، وتحليل البيانات، والتسويق والإدارة المالية، وإدارة الأعمال، والمشاريع والفعاليات، وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل؛ لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج المنصة منذ انطلاقها في ديسمبر 2014م حتى شهر مارس الجاري، نحو 1.8 مليون مستفيد ومستفيدة، وأكمل المستفيدون أكثر من 21 مليون برنامج تدريبي.

وتعد منصة "دروب" مرتكزًا رئيسيًّا في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني؛ انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم عليه، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومَن هم على رأس العمل الذين يسعوْن إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:39 AM

"هدف": 164 برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد في تخصصات مهنية عبر "دروب"

لتأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين وتطوير مهاراتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تُقدم المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 164 برنامجًا وجلسة تدريبية عن بُعد، في العديد من التخصصات؛ بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعالة؛ وذلك من خلال رابط المنصة doroob.sa.

وتعمل المنصة على تطوير مهارات المستفيدين في مختلف المجالات مثل: (اللغة الإنجليزية، والتقنية وعلوم الحاسب الآلي، ومهارات التواصل وخدمة العملاء، والقيادة والإدارة)، كما تقدم برامج تدريبية متخصصة في الأنشطة المستهدفة في التوطين، وفي التخصصات المطلوبة في سوق العمل؛ كأمن المعلومات، وتحليل البيانات، والتسويق والإدارة المالية، وإدارة الأعمال، والمشاريع والفعاليات، وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل؛ لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج المنصة منذ انطلاقها في ديسمبر 2014م حتى شهر مارس الجاري، نحو 1.8 مليون مستفيد ومستفيدة، وأكمل المستفيدون أكثر من 21 مليون برنامج تدريبي.

وتعد منصة "دروب" مرتكزًا رئيسيًّا في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني؛ انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم عليه، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومَن هم على رأس العمل الذين يسعوْن إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل.

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