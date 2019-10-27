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لوجه الله ودون قيد أو شرط .. "أسرة آل هملان" تعفو عن قاتل ابنهم

مساعٍ بدأت بتوجيه من أمير عسير وانتهت بتوثيق بمحكمة خميس مشيط

سجّلت أسرة "آل هملان" من قبيلة شهران تنازلهم لوجه الله تعالى عن قاتل ابنهم؛ حيث تمّ توثيق تنازلهم عن القاتل شرعاً بالمحكمة العامة بخميس مشيط، في واقعة تعود فصولها إلى قبل عامين.

وبدأت مساعي الصلح بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبسعي محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وشيخ شمل قبائل شهران الشيخ سعيد بن حسين بن مشيط، وعدد من نواب ومشايخ قبائل شهران، وكان ذلك أملاً في التنازل، وقد زفت أسرة "حسين بن هملان آل نقشه الشهراني" للجميع نبأ تنازلهم لوجه الله تعالى، عن "سعيد بن عبدالله الحترشي الشهراني" دون قيد أو شرط.

وقام شيخ شمل قبائل شهران بتكريم أسرة المجني عليه في مناسبة حضرها محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومشايخ القبائل، وجمع غفير من قبيلة شهران.

أسرة آل هملان خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لوجه الله ودون قيد أو شرط .. "أسرة آل هملان" تعفو عن قاتل ابنهم
سبق

سجّلت أسرة "آل هملان" من قبيلة شهران تنازلهم لوجه الله تعالى عن قاتل ابنهم؛ حيث تمّ توثيق تنازلهم عن القاتل شرعاً بالمحكمة العامة بخميس مشيط، في واقعة تعود فصولها إلى قبل عامين.

وبدأت مساعي الصلح بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبسعي محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وشيخ شمل قبائل شهران الشيخ سعيد بن حسين بن مشيط، وعدد من نواب ومشايخ قبائل شهران، وكان ذلك أملاً في التنازل، وقد زفت أسرة "حسين بن هملان آل نقشه الشهراني" للجميع نبأ تنازلهم لوجه الله تعالى، عن "سعيد بن عبدالله الحترشي الشهراني" دون قيد أو شرط.

وقام شيخ شمل قبائل شهران بتكريم أسرة المجني عليه في مناسبة حضرها محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومشايخ القبائل، وجمع غفير من قبيلة شهران.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
09:15 AM

لوجه الله ودون قيد أو شرط .. "أسرة آل هملان" تعفو عن قاتل ابنهم

مساعٍ بدأت بتوجيه من أمير عسير وانتهت بتوثيق بمحكمة خميس مشيط

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رائد القرفي - خميس مشيط
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3,643

سجّلت أسرة "آل هملان" من قبيلة شهران تنازلهم لوجه الله تعالى عن قاتل ابنهم؛ حيث تمّ توثيق تنازلهم عن القاتل شرعاً بالمحكمة العامة بخميس مشيط، في واقعة تعود فصولها إلى قبل عامين.

وبدأت مساعي الصلح بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبسعي محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وشيخ شمل قبائل شهران الشيخ سعيد بن حسين بن مشيط، وعدد من نواب ومشايخ قبائل شهران، وكان ذلك أملاً في التنازل، وقد زفت أسرة "حسين بن هملان آل نقشه الشهراني" للجميع نبأ تنازلهم لوجه الله تعالى، عن "سعيد بن عبدالله الحترشي الشهراني" دون قيد أو شرط.

وقام شيخ شمل قبائل شهران بتكريم أسرة المجني عليه في مناسبة حضرها محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومشايخ القبائل، وجمع غفير من قبيلة شهران.

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