وذكرت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة "أبشر- التوظيف" خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 30 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 4 / 2 / 1441هـ على الرابط التالي WWW.jobs.sa.

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة "جندي أمن ودوريات بحري" للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود.

فتح القبول بحرس الحدود برتبة "جندي أمن ودوريات بحري" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-25 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة "جندي أمن ودوريات بحري" للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود. وذكرت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة "أبشر- التوظيف" خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 30 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 4 / 2 / 1441هـ على الرابط التالي WWW.jobs.sa.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 03:21 PM

فتح القبول بحرس الحدود برتبة "جندي أمن ودوريات بحري" استقبال الطلبات عبر "أبشر- التوظيف" ابتداءً من صباح الأحد





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة "جندي أمن ودوريات بحري" للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود.

وذكرت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة "أبشر- التوظيف" خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 30 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 4 / 2 / 1441هـ على الرابط التالي WWW.jobs.sa.