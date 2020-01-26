الخدمة المدنية تُكمل ربط البيانات إلكترونيًّا مع "البيئة" عبر "التزام"

في إطار أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين

أكملت وزارة الخدمة المدنية، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر الشبكة الحكومية الآمنة.

وارتفع بذلك عدد الوزارات الحكومية التي أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الإلكتروني معها عبر خدمة "التزام"؛ إلى ست وزارات هي: "التعليم، والعدل، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، وأخيرًا وزارة البيئة والمياه والزراعة".

وتكمن أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء بها.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة، إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية، لتصبح إلكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".